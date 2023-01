U19 Women's T20 WC: 20 गेंद, 5 रन और 4 विकेट,  76 गेंद पहले मारी बाजी, भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर

Highlights पी चोपड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 4 ओवर में एक मेडन रखते हुए 5 रन देकर 4 विकेट झटके। टीम इंडिया को पहले मैच में आस्ट्रेलिया ने सात विकेट से मात दी थी।

U19 Women's T20 WC: भारतीय महिला टीम अंडर-19 टी20 विश्व कप ने श्रीलंका टीम को 7 विकेट से हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। श्रीलंका टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 59 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 7.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 60 रन बनाकर बाजी मार ली।

पार्शवी चोपड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 4 ओवर में एक मेडन रखते हुए 5 रन देकर 4 विकेट झटके। टीम इंडिया को पहले मैच में आस्ट्रेलिया ने सात विकेट से मात दी थी। भारत को अभी अन्य टीम के परिणाम पर निर्भर रहना होगा।

भारत की महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप में जीत की लय शनिवार को यहां सुपर सिक्स चरण में आस्ट्रेलिया के हाथों मिली सात विकेट की हार से टूट गयी। बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद भारतीय बल्लेबाजों को आस्ट्रेलिया ने 18.5 ओवर में महज 87 रन पर समेट दिया। भारतीय टीम इस महीने के शुरू में एक अभ्यास मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 97 रन के लक्ष्य का बचाव करने में सफल रही थी।

लेकिन शेफाली वर्मा की अगुआई वाली टीम इस प्रदर्शन का दोहराव नहीं कर सकी और प्रतिद्वंद्वी टीम ने 37 गेंद रहते जीत हासिल की। इस हार से भारत के नेट रन रेट (प्लस 1.905) को नुकसान पहुंचाया जो सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई करने वाली टीम तय करने के लिये अहम भूमिका निभा सकता है।

सुपर सिक्स ग्रुप एक में भारतीय टीम अब आस्ट्रेलिया के पीछे दूसरे स्थान पर खिसक गयी। आस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश सभी के चार चार अंक हैं जबकि श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात का खाता नहीं खुला है। मैच में भारत का मजबूत बल्लेबाजी लाइन अप भी कमजोर दिखा।

दो चौके खाने के बाद मिली इलिंगवर्थ (12 रन देकर दो विकेट) को फिर से भारतीय कप्तान शेफाली (08) का महत्वपूर्ण विकेट मिल गया। फिर इसी गेंदबाज ने अगले ओवर में गोंगडी तृषा (04) को विकेटकीपर पेरिस हॉल के हाथों कैच आउट कराय। सोनिया मेधिया (02) भी दबाव में आ गयीं।

श्वेता सहरावत (21 रन) एक छोर पर दबाव कम करने की कोशिश कर रही थीं लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। सहरावत को सियाना जिंजर ने आउट किया जिन्होंने पार्शवी चोपड़ा (08) और मन्नत कश्यप (01) को अगले दो ओवर में पवेलियन भेजकर 13 रन देकर तीन विकेट प्राप्त किये।

शीर्ष क्रम के जल्दी आउट होने के बाद मध्यक्रम भी दबाव में चरमरा गया जिससे केवल तीन भारतीय खिलाड़ी ही दोहरे अंक तक पहुंच सकीं। आस्ट्रेलिया ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। टिटास साधू, अर्चना देवी और सोनम यादव ने एक एक विकेट हासिल किये लेकिन आस्ट्रेलियाई टीम आसानी से लक्ष्य तक पहुंच गयी।