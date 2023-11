IND VS FINAL 2023: ट्रैविस हेड बनेगा भविष्य का सितारा, शेन वार्न का सात साल पुराना पोस्ट हुआ वायरल

Highlights ट्रैविस हेड को लेकर शेन वार्न का सात साल पुराना एक ट्वीट वायरल हो गया शेन ने कहा था,मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट का सितारा बनेगा साल 2022 में 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से शेन वार्न का निधन हो गया था

IND VS FINAL 2023: ट्रैविड हेड की शानदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर विजय हासिल की। मैच के असली स्टार हेड रहे। खास बात यह है कि वर्षों पहले हेड की प्रतिभा पूर्व खिलाड़ी शेन वार्न ने भी पहचान लिया था। यही वजह है कि सात साल पुराना एक ट्वीट वायरल हो गया है जो पूर्व खिलाड़ी शेन वार्न ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि एक क्रिकेटर के तौर पर मैं ट्रैविस हेड का फैन हूं। मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट का सितारा बनेगा।

I'm a big fan of Travis Head as a cricketer, I believe he will be a future star for Australia in all forms of the game @wwos !!