VIDEO: टूटा 14 साल पुराना रिकॉर्ड, 6 ओवर में 113 रन, मुंह ताकते रहे वार्नर और मैक्सवेल...

Highlights Scotland vs Australia T20I 2024, Highlights Video Travis Head Broke David Warner 14 years and Glenn Maxwell 10 years Record Travis Head Fastest t20i half century

Travis Head Broke David Warner 14 years and Glenn Maxwell 10 years Record:ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच खेली जा रही 3 मचों की टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के घाकड़ बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने दो रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, ट्रेविस हेड ने अपनी ही टीम के 2 बल्लेबाज डेविड वॉर्न और मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ किया है। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, मैच में ट्रेविस हेड ने बल्ले से रनों की बारिश कर डाली।

🚨World Record Alert🚨



The Aussies just smashed the record for most runs in powerplay by putting 113 on the board in the first 6 overs as Travis Head and Mitch Marsh went on a rampage against the Scottish bowlers.#SCOvAUSonFanCodepic.twitter.com/TXplrKQzZM