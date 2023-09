Tim Southee: कल अंगूठे की सर्जरी कराएंगे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, कीवी टीम को राहत, आगामी विश्व कप में खेलेंगे

Highlights क्षेत्ररक्षण करते समय साउथी के दाहिने अंगूठे की हड्डी टूट गई थी। घर लौट आए और विशेषज्ञों से परामर्श किया। टिम दर्द को सहन कर सके और टीम में जल्द लौटे।

Tim Southee: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी कल (21 सितंबर) अंगूठे की सर्जरी कराएंगे। इस बीच कीवी टीम के लिए राहत भरी खबर है। भारत में आगामी विश्व कप में खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने कहा कि सर्जरी के नतीजे आने के बाद अगले सप्ताह उनकी उपलब्धता पर निर्णय लिया जाएगा।

New Zealand pacer Tim Southee to undergo surgery on injured thumb ahead of 2023 WC



