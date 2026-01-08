T20 World Cup 2026: तिलक वर्मा की चोट ने T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को मुश्किल में डाला, नंबर 3 पर किसे खिलाएंगे अब सूर्यकुमार यादव?

नई दिल्ली: बल्लेबाज तिलक वर्मा की ग्रोइन सर्जरी के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट मुश्किल में है, क्योंकि उन्हें मैदान पर वापस आने में तीन से चार हफ्ते लग सकते हैं। भारतीय टॉप-ऑर्डर के अहम खिलाड़ी तिलक, 21 जनवरी से घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली आने वाली T20I सीरीज़ से बाहर हो सकते हैं।

सिर्फ़ कीवीज़ के खिलाफ़ सीरीज़ ही नहीं, उनकी ग्रोइन सर्जरी की वजह से तिलक का T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने पर भी संदेह है, जो एक महीने बाद घर पर शुरू हो रहा है, कम से कम शुरुआती कुछ मैचों के लिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, तेज दर्द की शिकायत के बाद तिलक को राजकोट के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

तिलक हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं, जो चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें टेस्टिकुलर टॉर्शन (अचानक, तेज़ दर्द) का पता चला और तुरंत सर्जरी की सलाह दी गई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, BCCI के एक अधिकारी ने कहा, "हमने अपने स्पेशलिस्ट्स से राय ली, जो इस बात से सहमत थे। तिलक की सर्जरी सफल रही और अब वह ठीक हैं। मेडिकल पैनल से चर्चा के बाद जैसे ही हमें उनकी रिकवरी और खेलने पर लौटने के संभावित समय के बारे में और जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट करेंगे।"

संजू सैमसन के अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की संभावना है, ऐसे में ईशान किशन जैसा कोई खिलाड़ी उनकी जगह ले सकता है। झारखंड के इस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I और T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में वापस बुलाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट जीतने के दौरान शानदार बल्लेबाजी की थी।

10 मैचों में, किशन ने 197.33 के स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए, जिसमें दो सौ से ज़्यादा के स्कोर शामिल हैं। पहले से ही वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले किशन की तेज़ी से रन बनाने और बीच में पारी को संभालने की काबिलियत भारत को दूसरों पर बढ़त दिलाएगी।

वनडे वाइस-कैप्टन श्रेयस अय्यर भी एक ऑप्शन हैं, लेकिन यह पक्का है कि इंडियन मैनेजमेंट तिलक की मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार करेगा। अगर भारत को अय्यर को टीम में शामिल करना पड़ा, तो पंजाब किंग्स के कप्तान को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ में शामिल करना होगा क्योंकि यह राइट-हैंडर पिछले साल अक्टूबर से स्प्लीन की चोट के कारण एक्शन से बाहर था।

तिलक वर्मा का नुकसान, सूर्यकुमार यादव का फायदा?

जब से सूर्यकुमार यादव ने इंडियन T20I टीम की कप्तानी संभाली है, नेशनल टीम की सफलता के बावजूद उनका बल्ला खामोश हो गया है। हालांकि इंडियन कप्तान ने माना कि वह अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पांच मैचों की सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भी ऐसा ही रहा तो सूर्यकुमार का खराब फॉर्म चिंता का विषय बन सकता है।

यह खबर लिखे जाने तक, सूर्यकुमार जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। अगर तिलक नहीं खेलते हैं, तो सूर्यकुमार खुद को नंबर 4 पर प्रमोट कर सकते हैं और खोई हुई फॉर्म वापस पाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा गेंदें खेल सकते हैं।