The Hundred 2024: बिलिंग्स कारनामा, दो खिताब जीतने वाले पहले कप्तान, यहां देखें 2021-2024 विजेता टीम की सूची, किस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द सीरीज पर किया कब्जा, देखें पूरी लिस्ट

Highlights The Hundred 2024: सैम बिलिंग्स की अजेय टीम ने खिताब का बचाव किया। The Hundred 2024: साकिब महमूद (3-17) ने पांच गेंदों के अंतराल में तीन विकेट लिए। The Hundred 2024: जेम्स विंस की अगुवाई वाले ब्रेव को 17 रन से हार का सामना करना पड़ा।

The Hundred 2024: द हंड्रेड खत्म। लॉर्ड्स में फाइनल ंमुकाबला खेला गया। ओवल इनविंसिबल्स लगातार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। सदर्न ब्रेव को 17 रन से हराकर ट्रॉफी बरकरार रखा। भारतीय आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम भूमिका निभाई, जिससे लंदन स्पिरिट ने लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में वेल्स फायर को चार विकेट से हराकर पहली बार महिला हंड्रेड का खिताब जीता। दीप्ति ने 23 रन देकर एक विकेट लिया और फिर नाबाद 16 रन बनाए, जिसमें हेली मैथ्यूज पर लगाया गया विजयी छक्का भी शामिल है।

Thank you for joining us throughout another action-packed summer at #TheHundred! 🩷 pic.twitter.com/k12OCREUex — The Hundred (@thehundred) August 19, 2024

One final time this year... ❤️



Head over and vote for your @KPSnacks Play of the Day now! #TheHundred — The Hundred (@thehundred) August 18, 2024

Here is a list of all winners of the Hundred competition- हंड्रेड प्रतियोगिता के सभी विजेताओं की सूचीः

2021: ओवल इनविंसिबल्स (महिला) और साउदर्न ब्रेव (पुरुष)

2022: ओवल इनविंसिबल्स (महिला) और ट्रेंट रॉकेट्स (पुरुष)

2023: साउदर्न ब्रेव (महिला) और ओवल इनविंसिबल्स (पुरुष)

2024: लंदन स्पिरिट (महिला) और ओवल इनविंसिबल्स (पुरुष)

A super impressive summer for Linsey Smith! ⚡️#TheHundredpic.twitter.com/RUSdqpw3TA — The Hundred (@thehundred) August 19, 2024

महिला हंड्रेड के फाइनल में वेल्स फायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 115 रन बनाए। लंदन स्पिरिट ने छह विकेट पर 118 रन बना कर जीत हासिल की। ओवल इनविंसिबल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंद में 9 विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में सदर्न ब्रेव की टीम 100 गेंद में 7 विकेट पर 130 रन बना सकी और 17 रन से प्रतियोगिता हार गई।

List of the Hundred winning captains- विजेता कप्तानों की सूचीः

2021: डेन वैन नीकेर्क और जेम्स विंस

2022: सुजी बेट्स और लुईस ग्रेगरी

2023: आन्या श्रुबसोले और सैम बिलिंग्स

2024: हीदर नाइट और सैम बिलिंग्स।

Nat Sciver-Brunt led the way with the bat in #TheHundred Women's Competition! 🔥 pic.twitter.com/kH8HGbmC9s — The Hundred (@thehundred) August 19, 2024

साकिब महमूद (3-17) ने पांच गेंदों के अंतराल में तीन विकेट लिए। इनविंसिबल्स की कसी हुई गेंदबाजी के कारण अंतिम 10 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता थी। फाइनल के लिए लॉर्ड्स में 22,000 की भीड़ भी शामिल है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने यह भी घोषणा की कि इस साल की प्रतियोगिता के लिए 540,000 टिकट बेचे गए, चार वर्षों में कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक टिकट बेचे गए।

Head and shoulders above the rest 🙇



James Vince scores a mammoth 424 runs in #TheHundred Men's Competition! 🏆 pic.twitter.com/INnIDNcgNk — The Hundred (@thehundred) August 19, 2024

List of Player of the Series award winners in the Hundred- प्लेयर ऑफ़ द सीरीज पुरस्कार विजेताओं की सूचीः

2021: डेन वैन नीकेर्क (महिला) और लियाम लिविंगस्टोन (पुरुष)

2022: नेट साइवर-ब्रंट (महिला) और एडम लिथ (पुरुष)

2023: मैरिज़ेन कप्प (महिला) और जेमी ओवरटन (पुरुष)

2024: एनाबेल सदरलैंड (महिला) और सैम कुरेन (पुरुष)।

Your 2024 champions:



Oval Invincibles and London Spirit! 🏆#TheHundredpic.twitter.com/LgPz3vhlWq — The Hundred (@thehundred) August 18, 2024

साकिब महमूद के रिवर्स स्विंग के जादू ने अजेय को लॉर्ड्स में 147 रन का बचाव करने में मदद की। सैम बिलिंग्स पुरुष और महिला प्रतियोगिताओं में दो बार हंड्रेड खिताब जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। वह पिछले साल भी अजेय टीम के कप्तान थे। इनविंसिबल्स ने हर साल पुरुष या महिला प्रतियोगिता में हंड्रेड खिताब जीता है।