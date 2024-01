TEST MATCH 2024: गाबा में ऑस्ट्रेलिया और हैदराबाद में भारत की हार, दो यंग बॉलर और 7-7 विकेट झटके, 4 दिन में आईसीसी रैंकिंग में टॉप-2 टीम की हार, देखें रिकॉर्ड

Highlights इंडीज को टेस्ट क्रिकेट में 27 साल बाद मिली जीत है। जोसेफ को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इंग्लैंड के ओली पोप (196 रन) को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

TEST MATCH 2024: गाबा में ऑस्ट्रेलिया की टीम और हैदराबाद में भारतीय टीम की हार हुई। 4 दिन में दोनों दिग्गज टीम ढेर हो गई। भारतीय टीम को इंग्लैंड के बाएं हाथ के स्पिनर टॉम हार्टले (68 रन देकर 7 विकेट) ने अकेले हराया और शामार जोसेफ के 7 विकेट (68 रन देकर) की मदद से वेस्टइंडीज ने गाबा पर दिन-रात का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को मात दी। इंडीज को टेस्ट क्रिकेट में 27 साल बाद मिली जीत है। जोसेफ को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इंग्लैंड के ओली पोप (196 रन) को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। टॉम द्वारा लिए गए 7 विकेट (1945 के बाद) से टेस्ट डेब्यू पर इंग्लैंड के स्पिनर के लिए सर्वश्रेष्ठ आंकड़े हैं और एक मैच में उनके द्वारा नौ विकेट रॉबर्ट बेरी के 9/116 बनाम वेस्ट इंडीज के बाद संयुक्त रूप से सबसे अधिक हैं।

भारत में टेस्ट जीतने के लिए पहली पारी में सबसे बड़ी बढ़त के हारः

274 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2001 (171 रन से जीता)

190 इंग्लैंड बनाम भारत हैदराबाद 2024 (28 रन) *

99 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुंबई विश्व कप 2005 (13 रन)

95 भारत बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली 2011 (5 विकेट)

87 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु 2017 (75 रन)

सर्वाधिक बढ़त के बाद भारत को हार मिली

192 बनाम एसएल गाले 2015

190 बनाम इंग्लैंड हैदराबाद 2024

132 बनाम इंग्लैंड बर्मिंघम 2022

80 बनाम ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 1992

69 बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2008

भारत की घरेलू हार में सबसे बड़ा स्कोर

449 बनाम पाक बेंगलुरु 2005

436 बनाम इंग्लैंड हैदराबाद 2024

424 बनाम ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु 1998

412 बनाम इंग्लैंड चेन्नई 1985

406 बनाम वेस्टइंडीज मुंबई 1975

रनों के हिसाब से भारत की सबसे कम टेस्ट हार

12 बनाम पाक चेन्नई 1999

16 बनाम ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन 1977

16 बनाम पाक बेंगलुरु 1987

28 बनाम इंग्लैंड हैदराबाद 2024

31 बनाम इंग्लैंड बर्मिंघम 2018

ओली पोप (196 रन) के जोशीले शतक के बाद पदार्पण कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर टॉम हार्टले (62 रन देकर सात विकेट) के जादुई स्पैल से इंग्लैंड ने रविवार को यहां पहले टेस्ट के चौथे दिन भारत पर 28 रन की यादगार जीत से पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य दिया।

लेकिन हार्टले की फिरकी के जाल में फंसकर मेजबान टीम चौथे दिन दूसरी पारी में 69.2 ओवर में 202 रन पर सिमट गयी। घरेलू टेस्ट में 2013 के बाद यह भारत की चौथी हार है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का रवैया पोप के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी से निपटने के तरीके से बिल्कुल विपरीत था।

भारत के दोनों अनुभवी स्पिनर पिच पर कभी भी खतरनाक नहीं दिखे और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में काफी रन बटोर लिये। इससे पहले इंग्लैंड ने कल के स्कोर छह विकेट पर 316 रन से आगे खेलना शुरू किया और पोप की बदौलत दूसरी पारी में 420 रन बनाये जिससे उन्हें काफी अच्छी बढ़त मिली। यह हार भारत को गहरा घाव देगी क्योंकि टीम 25 साल के लंकाशर के ऐसे गेंदबाज के सामने ढह गयी जिसे मिलाकर केवल तीन अंतरराष्ट्रीय मैच का अनुभव है। पिच पर काफी टर्न और वैरिएबल उछाल मौजूद था लेकिन भारतीय बल्लेबाज इससे निपट नहीं सके।

शुभमन गिल (0), यशस्वी जयसवाल (15) और श्रेयस अय्यर (13) अपनी ही असमक्षता से आउट हुए। जायसवाल सिली प्वाइंट पर पोप को कैच देकर लौटे। दो गेंद बाद ही गिल भी लौट गए जो खाता भी नहीं खोल पाये । इस बार भी कैच सिली प्वाइंट पर पोप ने लपका । हार्टले ने रोहित शर्मा (39 रन) को पगबाधा आउट करके तीसरा विकेट लिया।

इसके बाद केएल राहुल और अक्षर पटेल ने संभलकर खेला और चाय तक कोई विकेट नहीं गंवाया । हार्टली का सामना करने के लिये श्रेयस अय्यर के ऊपर अक्षर को भेजा गया । लेकिन चाय के ब्रेक के बाद अक्षर को हार्टले ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। राहुल (22) एक और प्रभावी पारी खेलने की ओर बढ़ रहे थे लेकिन जो रूट की गेंद पर पगबाधा आउट हुए।

रविंद्र जडेजा तेजी से एक रन लेने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के सीधे थ्रो से रन आउट हो गये। वह हैमस्ट्रिंग को पकड़कर चल रहे थे जो भारतीय खेमे के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लंच तक भारत ने तीन विकेट गंवाये थे और अंतिम सत्र में तीन विकेट गंवाने के बाद रविचंद्रन अश्विन (28) और केएस भरत (28) ने आठवें विकेट के लिए 58 रन की भागीदारी निभाकर उम्मीद जगायी।

इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में 400 से ऊपर स्कोर किया और भारत के खिलाफ 2012 के बाद दूसरी बार ही कोई टीम इस आंकड़े को छूने में कामयाब रही है । पोप ने टॉम हार्टली (35) के साथ 106 गेंद में 80 रन की साझेदारी की । उन्होंने रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट बखूबी खेले । रविचंद्रन अश्विन ने इस साझेदारी को तोड़कर हार्टली को आउट किया।

इसके बाद भारत ने जल्दी विकेट चटकाये । जसप्रीत बुमराह ने धीमी गेंद पर पोप को आउट करके इंग्लैंड की पारी का अंत किया । इससे पहले सुबह भी बुमराह ने रेहान अहमद को विकेट से पीछे लपकवाकर भारत को सफलता दिलाई थी । अहमद ने पोप के साथ सातवें विकेट के लिये 64 रन जोड़े ।

शामार जोसेफ के सात विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने गाबा पर दिन रात का टेस्ट जीता जो आस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में 27 साल बाद मिली जीत है । जोसेफ को वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में मिचेल स्टार्क का यॉर्कर लगा था और उन्हें मैदान से जाना पड़ा था । उन्होंने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 68 रन देकर सात विकेट लिये और आस्ट्रेलिया को 207 रन पर आउट कर दिया ।

सलामी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 146 गेंद में 91 रन बनाकर नाबाद रहे । एडीलेड में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले 24 वर्ष के जोसेफ 11वें नंबर के बल्लेबाज जोश हेजलवुड का विकेट लेते ही खुशी के मारे उछल पड़े । वेस्टइंडीज ने एडीलेड टेस्ट तीन दिन के भीतर दस विकेट से गंवाने के बाद वापसी करके श्रृंखला में 1 . 1 से बराबरी की ।

वाका पर 1997 में दस विकेट से जीत दर्ज करने के बाद से वेस्टइंडीज ने आस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीता है । कैमरन ग्रीन और स्मिथ ने 216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले घंटे में आस्ट्रेलिया को दो विकेट पर 60 रन तक पहुंचाया । जोसेफ ने लगातार दस ओवर डालते हुए पहले स्पैल में 60 रन देकर छह विकेट लिये ।

उस समय आस्ट्रेलिया को जीत के लिये 29 रन की जरूरत थी और उसके दो विकेट बाकी थे । जोसेफ ने ग्रीन (42) को आउट करके 71 रन की साझेदारी तोड़ी । इसके बाद अगली यॉर्कर पर ट्रेविस हेड को पवेलियन भेजा । मिचेल मार्श (10) और एलेक्स कारी (दो) भी टिक नहीं सके । स्टार्क ने 21 रन बनाये लेकिन कवर में केविन सिनक्लेयर को कैच देकर जोसेफ का पांचवां शिकार बने ।

वहीं पहली पारी में नाबाद 64 रन बनाने वाले पैट कमिंस दो रन बनाकर आउट हो गए । जोसेफ ने नाथन लियोन को डिनर ब्रेक के बाद आउट किया । स्मिथ ने जोसेफ को फाइन लेग पर छक्का लगाकर लक्ष्य एक अंक का कर दिया लेकिन हेजलवुड का आफ स्टम्प उखाड़कर जोसेफ ने वेस्टइंडीज को जीत दिलाई ।