'विराट कोहली और रोहित शर्मा से कहो कि अगर तुम इंडिया ए के लिए नहीं खेलोगे तो हमारी विश्व कप योजना में फिट नहीं बैठोगे'

नई दिल्ली: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसी तरह, आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने जाने के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिए विराट कोहली और रोहित के प्रति बीसीसीआई की गैर-प्रतिबद्धता ने भी ध्यान आकर्षित किया। हालाँकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने दोनों फैसलों में तार्किकता देखी और वरिष्ठ बल्लेबाजों से घरेलू टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करके भारत की विश्व कप योजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने का आग्रह किया।

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, अश्विन ने स्वीकार किया कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 38 वर्षीय रोहित शर्मा ने भारत को लगातार दो आईसीसी ट्रॉफी - 2024 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी - जिताई हैं। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि चयनकर्ताओं और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रोहित और विराट कोहली को चुनने का फ़ैसला दो प्रमुख कारकों पर आधारित किया: क्या वे भविष्य की योजनाओं का हिस्सा हैं, और यदि हाँ, तो क्या वे केवल एक ही प्रारूप में खेलते हुए 2027 तक अपनी फ़ॉर्म बरकरार रख पाएँगे।

उन्होंने कहा, "रोहित की कप्तानी के बारे में कोई बहस नहीं है। लेकिन क्या वह 2027 विश्व कप के लिए दिशा हैं? यह सवाल चयन समिति और कोच द्वारा पूछा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से चर्चा की होगी, और दो बातें सामने आई होंगी: पहली, कोहली और रोहित हमारी 2027 विश्व कप की योजना में नहीं हैं; दूसरी, अगर वे वास्तव में शामिल हैं, तो क्या वे 2027 में आईसीसी टूर्नामेंट तक अपना फॉर्म बरकरार रख सकते हैं? दोनों ही बड़े सवाल हैं।"

हालांकि, पिछले दिसंबर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इस अनुभवी गेंदबाज ने कहा कि अगर चयनकर्ता कोहली और रोहित को अपनी विश्व कप योजनाओं का हिस्सा मानते हैं, तो उन्हें भारत ए सीरीज़ और विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना चाहिए। अश्विन ने बताया कि इन मैचों में खेलने से उनका चयन सीधे तौर पर तय नहीं होगा, लेकिन इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए लय में आने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी ही विश्व कप को लेकर उनकी गंभीरता का संकेत देती है।

उन्होंने कहा, "अगर आपको उनकी सेवाओं की ज़रूरत है, तो आपको कोई रास्ता निकालना होगा। उदाहरण के लिए, इंडिया 'ए' सीरीज़ हुई थी, इसलिए आपको उन्हें उस सीरीज़ में खेलने के लिए कहना होगा क्योंकि उस समय 50 ओवरों का ज़्यादा क्रिकेट नहीं होता। उन्हें कहना चाहिए था कि अगर आप सीरीज़ नहीं खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप हमारी योजना में फिट बैठते हैं। अगर यह सीरीज़ नहीं, तो उन्हें विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलनी होगी, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि आप किस तरह की फ़ॉर्म में हैं। मैंने सुना है कि पहले कुछ खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलने से हिचकिचाते रहे हैं। हो सकता है कि वे इंडिया 'ए' सीरीज़ में खेलने के लिए प्रेरित न हों। इसलिए, आपको उन्हें मौका देना ही होगा। अगर आपने उन्हें मौका दिया है और उन्होंने मना कर दिया है, तो बात साफ़ है। अगर चयनकर्ता या कोच ने आपसे कहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ में खेलें, तो चयन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ लय हासिल करने के लिए। यह सिर्फ़ यह दिखाने के लिए है कि वे खेलने को लेकर गंभीर हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोई भी चयनकर्ता या कोच यह कहने की हिम्मत करेगा कि विराट और रोहित की सेवाओं की अब ज़रूरत नहीं है। यह अनुभव किसी दुकान से नहीं खरीदा जा सकता। अगर आप यह कहते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको कहीं न कहीं ग़लती करेंगे। अगर इस बात को लेकर कोई संदेह है कि वे 2027 विश्व कप में जगह बना पाएंगे या नहीं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो दिशा अपनाई है वह सही है। आप विश्व कप से पहले इतने सारे सवालों के निशान लेकर नहीं जा सकते।"

अश्विन ने गिल के नाम का समर्थन किया

कोहली और रोहित के भविष्य को लेकर मीडिया में चल रही अटकलों के बीच, उनके प्रशिक्षण सत्रों की तस्वीरें और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। प्रशंसकों ने इसे इस बात का संकेत माना कि दोनों इस प्रारूप से संन्यास लेने या अपने विश्व कप के सपने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हालाँकि, रविचंद्रन अश्विन ने एक वास्तविकता की जाँच की और कहा कि प्रशिक्षण हर खिलाड़ी द्वारा किया जाने वाला एक निवेश मात्र है, लेकिन उन्हें अभी भी चयनकर्ताओं के इस अहम सवाल का जवाब देना होगा: क्या वे 2027 तक अपनी फॉर्म बरकरार रख सकते हैं?

अश्विन ने गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त करने के बीसीसीआई के फैसले का भी समर्थन किया और बताया कि अगर रोहित अगले साल अनफिट हो जाते हैं, तो चयनकर्ताओं के पास अगले कप्तान की योग्यता का आकलन करने के लिए बहुत कम समय होगा।

उन्होंने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित और विराट दोनों (2027 विश्व कप में) खेलना चाहते हैं। हम उनकी जो तैयारी देख रहे हैं, वह विश्व कप के लिए तैयार होने के लिए उनके शरीर में किया गया एक निवेश है। अजीत अगरकर और अन्य चयनकर्ता मीटिंग में बैठकर यह नहीं कहेंगे कि उन्होंने आज जिम किया है, इसलिए उन्हें चुन लेते हैं। ऐसा नहीं होता।"

उन्होंने आगे कहा, "चयनकर्ता कह रहे हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है, बॉस। रोहित और विराट दोनों को उनके पिछले वनडे प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन इसमें संदेह है कि वे 2027 विश्व कप में जगह बना पाएँगे या नहीं। चयनकर्ता कह सकते हैं कि अगर रोहित कप्तान बने रहते हैं और 2026 में वह अनफिट हो जाते हैं, तो हमारे पास नए कप्तान को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। चयन के दृष्टिकोण से, उन्होंने एक तर्कसंगत निर्णय लिया है।"

