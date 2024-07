Team India Winner T20 World Cup 2024: भारतीय टीम को बधाई, ऐतिहासिक खिताबी जीत पर संसद ने कहा-विजय युवाओं और सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी

Highlights विजय से सभी खिलाड़ियों और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम और कप्तान रोहित शर्मा को बधाई देता हूं। सदस्यों ने मेजें थपथपा कर भारतीय टीम की सराहना की।

Team India Winner T20 World Cup 2024: लोकसभा ने टी20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत पर सोमवार को भारतीय टीम को बधाई दी और भविष्य के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की यह विजय युवाओं और सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। भारत ने बारबाडोस के ब्रिजटाउन में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर अपना दूसरा टी20 विश्व खिताब जीता। बिरला ने सोमवार को लोकसभा में कहा, ‘‘माननीय सदस्य, मुझे आपके साथ यह सूचना साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून को क्रिकेट टी20 विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की। पूरे देश में ऊर्जा और उमंग का संचार हुआ है।

इस विजय से सभी खिलाड़ियों और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम और कप्तान रोहित शर्मा को बधाई देता हूं। सदन क्रिकेट टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है।’’ इस पर सदस्यों ने मेजें थपथपा कर भारतीय टीम की सराहना की।

