Team India Victory Parade: जश्न के बाद जाम और झाम!, मरीन ड्राइव पर भीड़, बोतलों और जूते-चप्पलों सहित ढेर सारा कचरा छोड़ा, नगर निगम ने सात वाहनों में भरकर हटाया

Team India Victory Parade: टी-20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का उत्साहपूर्वक स्वागत करने के लिए मुंबई के प्रतिष्ठित मरीन ड्राइव पर उमड़ी भारी भीड़ ने पानी की बोतलों और जूते-चप्पलों सहित ढेर सारा कचरा भी पीछे छोड़ दिया, जिसे बाद में नगर निगम ने सात वाहनों में भरकर हटाया। बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शुक्रवार को बताया कि विजय परेड के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि तक सफाई अभियान चलाया गया। बृहस्पतिवार की शाम भारतीय क्रिकेट टीम की विजय परेड देखने के लिए हजारों प्रशंसक दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पर उमड़ पड़े थे।

When the nation jumped with joy and celebrated with their heroes 🇮🇳❤️#TeamIndia Captain @ImRo45 shares his feeling of being part of the majestic victory parade 🥳#T20WorldCup | #Championspic.twitter.com/wVmU9nhT9f — BCCI (@BCCI) July 5, 2024

यह परेड शाम करीब साढ़े सात बजे नरीमन पॉइंट से शुरू हुई और वानखेड़े स्टेडियम तक गई। वैसे तो इन दोनों जगहों के बीच की दूरी तय करने में आमतौर पर पांच मिनट लगते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में भीड़ होने की वजह से परेड को वानखेड़े स्टेडियम पहुंचने में डेढ़ घंटे से अधिक समय लगा। भीड़ ने अपने पीछे कूड़े के ढेर भी छोड़े और जूते-चप्पल व पानी की बोतलें सड़क पर बिखरी हुई देखी गईं।

बीएमसी ने एक बयान में कहा कि सड़कों से कूड़े के ढेर को हटाने के लिए सफाई अभियान चलाया गया। इसमें कहा गया है कि कुल कचरे में से जूते और चप्पलों को पांच जीप में एकत्र किया गया तथा अन्य कचरा उठाने के लिए दो ट्रक का भी इस्तेमाल किया गया।

बयान में कहा गया कि सफाई अभियान बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुआ और शुक्रवार सुबह आठ बजे समाप्त हुआ। इसमें बीएमसी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के 100 कर्मचारियों और कुछ गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।