कुल मिलाकर टीम का अजीब चयन, भारत के पास इंग्लैंड में कुछ भी खोने के लिए नहीं?, संजय मांजरेकर ने ‘एक्स’ पर किया पोस्ट

Highlights भारत के पास इंग्लैंड में कुछ भी खोने के लिए नहीं है। कुल मिलाकर टीम का अजीब चयन। बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है।

नई दिल्लीः भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने शनिवार को इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की 18 सदस्यीय टेस्ट टीम को ‘अजीब’ करार दिया लेकिन लेकिन नवनियुक्त टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के प्रति धैर्य भरा रवैया अपनाने की बात कही। भारत 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट खेलेगा और बल्लेबाजी स्टार गिल को शीर्ष स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। पूर्व बल्लेबाज मांजरेकर ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर अपनी टिप्पणी का कारण बताए बिना लिखा, ‘‘कुल मिलाकर टीम का अजीब चयन। लेकिन भारत के पास इंग्लैंड में कुछ भी खोने के लिए नहीं है। यह बदलाव के दौर से गुजर रही टीम है इसलिए हम सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं और जब निवेश पर लाभ (रिर्टन्स) की बात आती है तो सयंम रखें। ’’

Strange team selection overall. But India go to England with nothing to lose. It’s a team in transition so we can only wish it the very best & yes, be patient when it comes to returns on investment. 👍#indianteam