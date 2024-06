T20 World Cup 2024 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, खुशी से झूमे बॉलीवुड सेलेब्स, दी बधाई

T20 World Cup 2024: इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच गुरुवार रात खेले गए सेमीफाइल मैच में इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए इंग्लैंड को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम टी 20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई हैं। ऐसे में देश में क्रिकेट फैन्स के बीच खुशी का माहौल है न सिर्फ फैन्स बल्कि फिल्मी सितारें भी टीम इंडिया की जीत पर झूम उठे हैं।

𝙄𝙣𝙩𝙤 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙨! 🙌 🙌#TeamIndia absolutely dominant in the Semi-Final to beat England! 👏 👏



It's India vs South Africa in the summit clash!



All The Best Team India! 👍 👍#T20WorldCup | #INDvENGpic.twitter.com/yNhB1TgTHq — BCCI (@BCCI) June 27, 2024

इग्लैंड को हराने के बाद भारतीय टीम को बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। अभिषेक बच्चन, अजय देवगन और अन्य बॉलीवुड सितारों ने टीम को उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद शुभकामनाएं दीं।

गौरतलब है कि मेन इन ब्लू ने 10 साल में पहली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई, जिससे शनिवार, 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के साथ खिताबी भिड़ंत होगी।

वरुण धवन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक अकाउंट द्वारा की गई नई जीत की पोस्ट को फिर से शेयर किया।

अभिषेक बच्चन ने टीम को बधाई देते हुए लिखा, “गौरव से बस एक कदम और दूर! आओ टीम इंडिया!! #T20WorldCup फाइनल के लिए शुभकामनाएं!”

Just one more step away from glory! Come on Team India!! All the best for the #T20WorldCup finals! 💪🏽🇮🇳 pic.twitter.com/nfUlW7DXRL — Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) June 27, 2024

आयुष्मान खुराना ने भी एक्स पर टीम की तारीफ की और लिखा, "भारत ने बहुत अच्छा खेला! इस समूह द्वारा, खासकर रोहित, स्काई, कुलदीप, अक्षर, बुमराह द्वारा क्या शानदार और प्रभावशाली आत्मविश्वास वाला प्रदर्शन किया गया। अच्छी तरह से योग्य फाइनलिस्ट! आपने यह कर दिखाया दोस्तों ।"

Well played India! 🇮🇳

Whatta clinical and dominating self assured performance by this bunch, esp Rohit, SKY, Kuldeep, Axar, Bumrah. Well deserved finalists! You got this guys! 🏆 💪🩵 — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) June 27, 2024

अर्जुन रामपाल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, "#MenInBlue द्वारा बिल्कुल शानदार प्रदर्शन शाबाश लड़कों। यह कैसा फाइनल होने वाला है। दो अपराजित टीमें। हम अपराजित रहेंगे। #INDvsENG2024 #T20WoldCup"

Absolutely clinical performance by the #MenInBlue Well done boys. What a final this is gonna be. Two unbeaten sides. We will stay unbeaten. #INDvsENG2024#T20WoldCup — arjun rampal (@rampalarjun) June 27, 2024

अजय देवगन ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और टीम इंडिया की तारीफ की "यह दिखाने का समय आ गया है कि हमारी वापसी > सेटबैक। इतिहास रचने से बस एक कदम दूर! शाबाश लड़कों! घर लाने का समय (कप इमोजी)।"

It's time to show that our Comeback > Setback 🇮🇳

Only a step away from creating history! Well played boys! Time to bring home the 🏆#IndvsEng2024#T20IWorldCuppic.twitter.com/4JCfB5AX7N — Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 27, 2024

बता दें कि टीम इंडिया ने स्पिन के अनुकूल पिच पर अपनी क्लास का प्रदर्शन किया, 20 ओवर में 171/7 का सराहनीय स्कोर बनाया और फिर इंग्लैंड को 16.4 ओवर में 103 रन पर ढेर कर 68 रन की शानदार जीत हासिल की।