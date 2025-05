टीम इंडिया को मिला नया कैप्टन, शुभमन गिल बने कप्तान; इंग्लैंड दौरे के लिए BCCI ने की घोषणा

India vs England Squad Live: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई ने नई भारतीय टीम और कप्तान का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई मुख्यालय में चयन बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बीसीसीआई ने टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया है। 25 वर्षीय शुभमन गिल को रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है।

भारत इंग्लैंड का दौरा करने के लिए तैयार है जो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2025-2027) में नए चक्र की शुरुआत है। यह श्रृंखला जून से अगस्त 2025 तक निर्धारित है, जिसमें हेडिंग्ले (लीड्स), एजबेस्टन (बर्मिंघम), लॉर्ड्स (लंदन), ओल्ड ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर) और द ओवल (लंदन) में मैच होंगे।

