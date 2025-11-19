Tamil Nadu vs Uttar Pradesh Ranji Highlights: 247 गेंद, 176 रन, 17 चौके और 6 छक्के, टी20 क्रिकेट में फिनिशर रिंकू सिंह ने किया धमाका, तमिलनाडु के खिलाफ 3 अंक जुटाए

Highlights Tamil Nadu vs Uttar Pradesh Ranji Highlights: तमिलनाडु को एक अंक मिला। Tamil Nadu vs Uttar Pradesh Ranji Highlights: 247 गेंद की अपनी पारी में 17 चौके और छह छक्के मारे। Tamil Nadu vs Uttar Pradesh Ranji Highlights: बढ़त दिलाने में रिंकू की अहम भूमिका रही।

Tamil Nadu vs Uttar Pradesh Ranji Highlights: टी20 क्रिकेट में फिनिशर की भूमिका के लिए मशहूर रिंकू सिंह ने बुधवार को यहां प्रथम श्रेणी क्रिकेट में करियर की सर्वश्रेष्ठ 176 रन की पारी खेली जिससे उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए के मैच के चौथे और अंतिम दिन बुधवार को यहां तमिलनाडु के खिलाफ पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल करके तीन अंक जुटाए। तमिलनाडु के पहली पारी के 455 रन के जवाब में उत्तर प्रदेश ने 460 रन बनाकर ड्रॉ हुए मैच में तीन अंक हासिल किए। तमिलनाडु को एक अंक मिला।

उत्तर प्रदेश को बढ़त दिलाने में रिंकू की अहम भूमिका रही जिन्होंने 247 गेंद की अपनी पारी में 17 चौके और छह छक्के मारे। निचले क्रम में शिवम मावी ने भी 54 रन की उपयोगी पारी खेली। भारत की राष्ट्रीय टीम जब स्वदेश में टेस्ट मैच में स्पिनरों का सामना करने में जूझ रही है तब रिंकू ने इस पारी से टीम में जगह बनाने की अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

नागपुर में पूर्व चैंपियन विदर्भ ने तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे (15 रन पर पांच विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से बड़ौदा को 144 रन से हराया। विदर्भ को इस जीत से छह अंक मिले जिससे उसने तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत की। विदर्भ के 276 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ौदा ने मंगलवार को 73 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे और अंतत: उसकी पूरी टीम 50.4 ओवर में 131 रन पर सिमट गई। विदर्भ के पहली पारी के 169 रन के जवाब में बड़ौदा ने 166 रन बनाए थे।

विदर्भ की जीत में नालकंडे की अहम भूमिका रही जिन्होंने अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण के सात साल बाद पहली बार पारी में पांच विकेट चटकाए। बड़ौदा की ओर से दूसरी पारी में सुकीर्त पांडे 37 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। जमशेदपुर में झारखंड ने आंध्र को पारी और 81 रन से हराया। झारखंड के 328 रन के जवाब में आंध्र ने पहली पारी छह विकेट पर 567 रन बनाकर घोषित की।

इसके बाद झारखंड की टीम दूसरी पारी में 158 रन पर सिमट गई और उसे पारी के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। आंध्र की ओर से सौरभ कुमार ने 47 रन पर पांच जबकि त्रिपुराना विजय ने 39 रन पर तीन विकेट चटकाए। आंध्र को इस जीत से बोनस अंक सहित सात अंक मिले। भुवनेश्वर में ओडिशा ने नगालैंड को 299 रन से हराया।

ओडिशा के 465 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नगालैंड की टीम गोविंदा पोद्दार (69 रन पर पांच विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 165 रन पर सिमट गई। नगालैंड की ओर से देगा निश्चल ने सर्वाधिक 52 रन बनाए। ओडिशा को जीत दर्ज करने के लिए छह अंक मिले।

सौराष्ट्र ने गोवा को एक पारी और 47 रन से हराया

बायें हाथ के स्पिनर पार्थ भूत ने दूसरी पारी में सात विकेट चटकाये जिसकी मदद से सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी के मैच में गोवा को एक पारी और 47 रन से हराया । भूत ने मैच में 127 रन देकर नौ विकेट चटकाये । उन्होंने दूसरी पारी में 56 रन देकर सात विकेट लिये जिसकी मदद से सौराष्ट्र ने फॉलोआन खेल रहे गोवा को 54 . 5 ओवर में 180 रन पर आउट कर दिया ।

दूसरी पारी में दो विकेट पर 77 रन से आगे खेलते हुए गोवा की टीम भूत की गेंदबाजी का सामना नहीं कर सकी । कप्तान जयदेव उनादकट ने दो और धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने एक विकेट चटकाया । अर्जुन तेंदुलकर (13) भूत का आखिरी शिकार बने जो पगबाधा आउट हुए । सलामी बल्लेबाज मंथन कुमार (36), पहली पारी में शतक बनाने वाले अभिनव तेजराणा (34) और कप्तान स्नेहल कौथानकर (25) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके । इससे पहले तेजराणा के 118 रन की मदद से गोवा ने सौराष्ट्र के सात विकेट पर 587 रन के जवाब में पहली पारी में 358 रन बनाये ।

इस जीत से सौराष्ट्र को सात अंक मिले । वहीं इंदौर में मध्यप्रदेश के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने केरल के खिलाफ मैच ड्रॉ करा लिया । तीन विकेट पर 218 रन से आगे खेलते हुए सचिन बेबी (217 गेंद में 122 रन) और बाबा अपराजित (105 रिटायर्ड हर्ट) के शतकों की मदद से केरल ने दूसरी पारी पांच विकेट पर 314 रन पर घोषित करके मध्यप्रदेश को 404 रन का लक्ष्य दिया ।

जवाब में केरल ने मेजबान टीम के आठ विकेट 126 रन पर निकाल दिये थे । इसके बाद आर्यन पांडे (85 गेंद में नाबाद 23) और कुमार कार्तिकेय (54 गेंद में नाबाद 16) ने डटकर बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला ड्रॉ कराया । दोनों ने नौवे विकेट की साझेदारी में 20 से अधिक ओवर खेले और टीम को आठ विकेट पर 167 रन तक पहुंचाया।