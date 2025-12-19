T20 World Cup 2026: पाकिस्तान दौरा बीच में छोड़ श्रीलंका लौटे?, चरित असलंका को कप्तानी से हटाया और इस खिलाड़ी पर खेला दांव

T20 World Cup 2026: दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डिसिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानागे, चरित असलंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहन अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, मिलन रत्नायके, नुवान तुषारा, एशान मलिंगा, दुष्मंता चामीरा, प्रमोद मदुशान, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महीष तीक्षणा, दुशान हेमंता, विजयकांत वियासकांत, ट्रावीन मैथ्यू।

December 19, 2025

Highlightsपिछले महीने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के सीमित ओवरों के दौरे पर भी नहीं गए थे।उम्मीद है कि असलंका बल्लेबाजी में पुराना फॉर्म हासिल करेंगे। बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत नहीं है लिहाजा टीम वही होगी।

T20 World Cup 2026: श्रीलंका ने भारत के साथ सह मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप की प्रारंभिक टीम में चरित असलंका को कप्तानी से हटाते हुए दासुन शनाका को कप्तान बनाया है। चयन समिति के प्रमुख के रूप में लौटे प्रमोदया विक्रमसिंघा ने कहा कि पिछले तीन विश्व कप खेलने का शनाका का अनुभव और बल्लेबाजी में असलंका का खराब फॉर्म इस फैसले का आधार था। इस्लामाबाद में आत्मघाती बम विस्फोट में नौ लोगों के मारे जाने के बाद असलंका पिछले महीने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के सीमित ओवरों के दौरे पर भी नहीं गए थे।

T20 World Cup 2026: श्रीलंका प्रारंभिक टीम-

विक्रमसिंघा ने कहा ,‘शनाका हरफनमौला की भूमिका में होंगे। हमें उम्मीद है कि असलंका बल्लेबाजी में पुराना फॉर्म हासिल करेंगे। मुख्य कोच सनत जयसूर्या से मशविरे के बाद हमने तय किया कि बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत नहीं है लिहाजा टीम वही होगी।’

टॅग्स :ICC T20 World CupSri Lanka Cricket (SLC)Sri Lanka Cricket Teamआईसीसी टी20 वर्ल्ड कपश्रीलंका क्रिकेटश्रीलंका क्रिकेट टीम