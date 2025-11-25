T20 World Cup 2026 Schedule: टी20 वर्ल्डकप शेड्यूल का ऐलान, रोहित शर्मा को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया, भारत, पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया

नई दिल्ली: आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मंगलवार को 2026 पुरुष टी20 विश्व कप का कार्यक्रम घोषित किया। दिलचस्प बात है कि भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। इस इवेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें सभी 12 टेस्ट खेलने वाले देश शामिल हैं। टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा। जबकि फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा। उद्घाटन मैच में पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा। आईसीसी के इस टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा को ब्रांड एंबेसडर घोषित किया गया है। शाह ने टूर्नामेंट के लिए भारत में पांच और श्रीलंका में तीन और होस्ट वेन्यू के बारे में बताया।
यहां उन आठ जगहों की लिस्ट दी गई है जहां भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट भारत में पांच जगहों पर होगा - दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कोलकाता में ईडन गार्डन्स, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम और चेन्नई में एमए चिदंबरम स्टेडियम। श्रीलंका में तीन जगहें इस ग्लोबल इवेंट को होस्ट करेंगी, जिसमें कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब और कैंडी में पल्लेके स्टेडियम टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे।
T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल LIVE अपडेट्स: चार ग्रुप्स को इस तरह बांटा गया है!
ग्रुप A - इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड्स, नामीबिया
ग्रुप B- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, ज़िम्बाब्वे, ओमान
ग्रुप C - इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, नेपाल, इटली
ग्रुप D - न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, कनाडा, यूएई
T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल
7 फरवरी, सुबह 11:00 बजे, पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स, कोलंबो
7 फरवरी, दोपहर 3:00 बजे, वेस्ट इंडीज़ बनाम बांग्लादेश, कोलकाता
7 फरवरी, शाम 7:00 बजे, इंडिया बनाम USA, मुंबई
8 फरवरी, सुबह 11:00 बजे, न्यूज़ीलैंड बनाम अफ़गानिस्तान, चेन्नई
8 फरवरी, दोपहर 3:00 बजे, इंग्लैंड बनाम नेपाल, मुंबई
8 फरवरी, शाम 7:00 बजे, श्रीलंका बनाम आयरलैंड, कोलंबो
9 फरवरी, सुबह 11:00 बजे, बांग्लादेश बनाम इटली, कोलकाता
9 फरवरी, दोपहर 3:00 बजे, ज़िम्बाब्वे बनाम ओमान, कोलंबो
9 फरवरी, शाम 7:00 बजे, साउथ अफ़्रीका बनाम कनाडा, अहमदाबाद
10 फरवरी, दोपहर 3:00 बजे, न्यूज़ीलैंड बनाम UAE, चेन्नई
10 फरवरी, शाम 7:00 बजे, पाकिस्तान बनाम USA, कोलंबो
11 फरवरी, सुबह 11:00 बजे, साउथ अफ़्रीका बनाम अफ़गानिस्तान, अहमदाबाद
फरवरी 11, 3:00 PM, ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, कोलंबो
11 फरवरी, 7:00 PM, इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज़, मुंबई
12 फरवरी, 11:00 AM, श्रीलंका बनाम ओमान, कैंडी
12 फरवरी, 7:00 PM, इंडिया बनाम नामीबिया, दिल्ली
13 फरवरी, 11:00 AM, ऑस्ट्रेलिया बनाम ज़िम्बाब्वे, कोलंबो
13 फरवरी, 3:00 PM, कनाडा बनाम UAE, दिल्ली
13 फरवरी, 7:00 PM, USA बनाम नीदरलैंड्स, चेन्नई
14 फरवरी, 11:00 AM, आयरलैंड बनाम ओमान, कोलंबो
14 फरवरी, 3:00 PM, इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, कोलकाता
14 फरवरी, 7:00 PM, न्यूज़ीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद
15 फरवरी, 11:00 AM, वेस्ट इंडीज़ बनाम नेपाल, मुंबई
15 फरवरी, 3:00 PM, USA बनाम नामीबिया, चेन्नई
15 फरवरी,, शाम 7:00 बजे, भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो
16 फरवरी, सुबह 11:00 बजे, अफ़गानिस्तान बनाम UAE, दिल्ली
16 फरवरी, दोपहर 3:00 बजे, इंग्लैंड बनाम इटली, कोलकाता
16 फरवरी, शाम 7:00 बजे, ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, कैंडी
17 फरवरी, सुबह 11:00 बजे, न्यूज़ीलैंड बनाम कनाडा, चेन्नई
17 फरवरी, शाम 7:00 बजे, बांग्लादेश बनाम नेपाल, मुंबई
18 फरवरी, सुबह 11:00 बजे, साउथ अफ़्रीका बनाम UAE, दिल्ली
18 फरवरी, दोपहर 3:00 बजे, पाकिस्तान बनाम नामीबिया, कोलंबो
18 फरवरी, शाम 7:00 बजे, इंडिया बनाम नीदरलैंड्स, अहमदाबाद
19 फरवरी, सुबह 11:00 बजे, वेस्ट इंडीज़ बनाम इटली, कोलकाता
19 फरवरी, दोपहर 3:00 बजे, श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे, कोलंबो
19 फरवरी, शाम 7:00 बजे, अफ़गानिस्तान बनाम कनाडा, चेन्नई
20 फरवरी, शाम 7:00 बजे, ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान, कैंडी
22 फरवरी: Y1 बनाम Y4 कैंडी में दोपहर 3:00 बजे
23 फरवरी: X2 बनाम X3 अहमदाबाद में शाम 7:00 बजे
24 फरवरी: Y2 बनाम Y3 मुंबई में शाम 7:00 बजे
25 फरवरी: X1 बनाम X4 कोलंबो में शाम 7:00 बजे
26 फरवरी: Y3 बनाम Y4 अहमदाबाद में दोपहर 3:00 बजे
27 फरवरी: X2 बनाम X4 चेन्नई में शाम 7:00 बजे
28 फरवरी: Y1 बनाम Y2 कोलंबो में दोपहर 3:00 बजे
1 मार्च: X1 बनाम X3 कोलकाता में शाम 7:00 बजे
4 मार्च: सेमी फ़ाइनल 1 कोलकाता/कोलंबो में (समय TBC)
5 मार्च: सेमी फ़ाइनल 2 मुंबई में (समय TBC)
8 मार्च: फ़ाइनल अहमदाबाद/कोलंबो में (समय TBC)