T20 World Cup 2024: न्यूयार्क में तिरंगा!, टीम इंडिया 7-1 से आगे, टी20 विश्व कप में किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सर्वाधिक जीत, यहां देखें रिकॉर्ड की बारिश

Highlights T20 World Cup 2024: जोरदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 6 रन से हराया। T20 World Cup 2024: मोहम्मद सिराज ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 19 रन दिए। T20 World Cup 2024: पाकिस्तान की टीम एक समय 14 ओवर में तीन विकेट पर 80 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी।

T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में कम स्कोर को देखते हुए कई फैंस ने टीवी को बंद कर दिया था। 120 स्कोर को पाकिस्तान की टीम आराम से पार कर लेगी। लेकिन सुबह तो कई लोग अचंभे में रह गए। टीम इंडिया को बधाई दे रहे थे। बधाई भारतीय गेंदबाज थे। खासकर भारतीय टीम के अगुवा जसप्रीत बुमराह ने कल क्या खेल दिखाया। 3 विकेट साथ प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बुमराह ने मोहम्मद रिज़वान को बोल्ड किया वह मैच टर्गिंग प्वाइंट है। बुमराह की हालिया शानदार फॉर्म को देखते हुए रिजवान उस गेंद को पढ़ नहीं सके।

— BCCI (@BCCI) June 9, 2024

अहमदाबादः वनडे विश्व कप 2023 (2/19)

न्यूयार्कः टी20 विश्व कप 2024 (3/14)।

T20 WC में किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सर्वाधिक जीत (मुकाबले में जीत सहित)-

7 भारत बनाम पाकिस्तान

6 पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश

6 श्रीलंका बनाम वेस्ट इंडीज।

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 9, 2024

T20I में पाकिस्तान के विरुद्ध सबसे कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचावः

119, जिम्बाब्बे, हरारे, 2021

120, भारत, न्यूयॉर्क, 2024

128, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2010

130, इंग्लैंड, अबू धाबी 2012

131, जिम्बाब्बे, पर्थ, 2022।

— BCCI (@BCCI) June 10, 2024

टी20 विश्व कप में सबसे कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचावः

120, एसएल बनाम एनजेड चैटोग्राम ,2014

120, भारत बनाम पाक न्यूयॉर्क, 2024

124 एएफजी बनाम वेस्टइंडीज नागपुर, 2016

127 न्यूजीलैंड बनाम भारत नागपुर, 2016

129 दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड लॉर्ड्स, 2009

T20I में भारत द्वारा सबसे कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचावः

120 बनाम पाक न्यूयॉर्क, 2024

139 बनाम ज़िम हरारे, 2016

145 बनाम इंग्लैंड नागपुर, 2017

147 बनाम बैन बेंगलुरु, 2016

पंत और गेंदबाजों ने भारत को पाकिस्तान पर छह रन की जीत दिलाई

ऋषभ पंत की जुझारू पारी के बाद जसप्रीत बुमराह की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के वर्षा से प्रभावित कम स्कोर वाले मैच में रविवार को यहां जोरदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को छह रन से हराया। भारत के मात्र 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम जसप्रीत बुमराह (14 रन पर तीन विकेट) और हार्दिक पंड्या (24 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने सात विकेट पर 113 रन ही बना सकी। अक्षर पटेल (11 रन पर एक विकेट) और अर्शदीप सिंह (31 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया।

— ICC (@ICC) June 9, 2024

मोहम्मद सिराज ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 19 रन दिए लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान (31) शीर्ष स्कोरर रहे। उनके अलावा हालांकि कोई बल्लेबाज 15 रन के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम एक समय 14 ओवर में तीन विकेट पर 80 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी।

लेकिन इसके बाद गेंदबाजों ने वापसी करते हुए भारत को जीत दिला दी। भारत इससे पहले नसीम शाह (21 रन पर तीन विकेट) और हारिस राउफ (21 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 19 ओवर में 119 रन पर सिमट गया। मोहम्मद आमिर ने 23 रन देकर दो विकेट हासिल किए जबकि शाहीन शाह अफरीदी (29 रन पर एक विकेट) ने एक विकेट चटकाया।

भारत की ओर से पंत ने 31 गेंद में छह चौकों की मदद से सर्वाधिक 42 रन बनाए। उनके अलावा अक्षर पटेल (20) और कप्तान रोहित शर्मा (13) ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए। भारत ने अंतिम सात विकेट सिर्फ 30 रन जोड़कर गंवाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान ने सतर्क शुरुआत की और पावर प्ले में एक विकेट पर 35 रन बनाए।