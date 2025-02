T20 Rashid Khan-Dwayne Bravo 2025: 461 मैच और 632 विकेट, नंबर-1 राशिद खान?, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, देखें टॉप-6 लिस्ट, कोई भारतीय नहीं...

Highlights T20 Rashid Khan-Dwayne Bravo 2025: 633 विकेट के साथ राशिद खान दुनिया के पहले नंबर पर है। T20 Rashid Khan-Dwayne Bravo 2025: टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया। T20 Rashid Khan-Dwayne Bravo 2025: राशिद खान सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 17 रन देकर 6 विकेट है।

T20 Rashid Khan-Dwayne Bravo 2025: अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान कमाल करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 633 विकेट के साथ खान दुनिया के पहले नंबर पर है। वेस्टइंडीज के दिग्गज ड्वेन ब्रावो को पछाड़कर टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया। सर्वकालिक विकेट लेने वालों की सूची में इन दो टी20 दिग्गजों के बाद वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी सुनील नरेन, दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन हैं।

