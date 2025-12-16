Haryana vs Jharkhand, Final: 18 दिसंबर को झारखंड-हरियाणा में फाइनल मुकाबला, मप्र, राजस्थान, मुंबई, आंध्र, हैदराबाद और पंजाब बाहर

Highlights Haryana vs Jharkhand, Final: आंध्र ने सात विकेट पर 203 रन बनाये और झारखंड को आठ विकेट पर 194 रन पर रोक दिया। Haryana vs Jharkhand, Final: नीतिश कुमार रेड्डी ने आंध्र के लिये 22 गेंद में 45 रन बनाये और दो विकेट भी लिये। Haryana vs Jharkhand, Final: आईपीएल की खिलाड़ियों की छोटी नीलामी से कुछ घंटे पहले यह अर्धशतक जड़ा।

Haryana vs Jharkhand, Final: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को झारखंड और हरियाणा के बीच खेला जाएगा। झारखंड ने आंध्र प्रदेश से नौ रन से हार के बावजूद सुपर लीग ग्रुप ए में शीर्ष पर रहकर मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुपर लीग ग्रुप ए के आखिरी मैच में 397 रन बने। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर आंध्र ने सात विकेट पर 203 रन बनाये और झारखंड को आठ विकेट पर 194 रन पर रोक दिया। झारखंड प्लस 0 . 221 के नेट रनरेट के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहा, जबकि आंध्र का नेट रनरेट माइनस 0.113 था।

नीतिश कुमार रेड्डी ने आंध्र के लिये 22 गेंद में 45 रन बनाये और दो विकेट भी लिये। इससे पहले भारतीय टीम से बाहर चल रहे हरफनमौला खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर ने मध्यप्रदेश के लिए प्रभावशाली अर्धशतक बनाया लेकिन पंजाब को दो विकेट से जीतने से नहीं रोक पाए। वेंकटेश ने अबुधाबी में आईपीएल की खिलाड़ियों की छोटी नीलामी से कुछ घंटे पहले यह अर्धशतक जड़ा।

जल्द ही 31 बरस के होने वाले वेंकटेश ने 43 गेंद में आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 70 रन बनाए, जिससे मध्य प्रदेश ने आठ विकेट पर 225 रन का मजबूत स्कोर बनाया। हालांकि पंजाब ने युवा हरनूर सिंह की 36 गेंद में 64 रन की पारी की बदौलत 19.1 ओवर में आठ विकेट पर 226 रन बनाकर जीत दर्ज की। वेंकटेश को गेंदबाजी में उनके कप्तान रजत पाटीदार ने केवल एक ओवर दिया।

जिसमें उन्होंने 12 रन दिए। दोनों टीम ने तीन मैच में एक-एक जीत दर्ज की हैं जिससे ग्रुप ए से फाइनल में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गईं। अबुधाबी में आईपीएल नीलामी से कुछ घंटे पहले आए वेंकटेश ने अर्धशतक जड़कर मध्यप्रदेश को बड़े स्कोर तक पहुंचाया जो सलामी बल्लेबाज हर्ष गवली (07), हरप्रीत सिंह (27) और कप्तान पाटीदार (20) के विकेट सस्ते में गंवाने के बाद मुश्किल में था।

तीन विकेट 93 रन तक गंवाने के बाद 200 के स्कोर तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था लेकिन वेंकटेश ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने 17वें ओवर में आउट होने से पहले अनिकेत वर्मा (31) के साथ पांचवें विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की। निचले क्रम के बल्लेबाज मंगेश यादव (12 गेंद पर 28 रन) और त्रिपुरेश सिंह (चार गेंद पर 11 रन) ने स्कोर 200 के पार पहुंचाया।

पंजाब ने भी कप्तान प्रभसिमरन सिंह (09) का विकेट जल्दी गंवा दिया लेकिन हरनूर और तीसरे नंबर के बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह (14 गेंद पर 38 रन) ने पारी को संवारा। सलील अरोड़ा (29 गेंद पर 50 रन) ने पांच छक्कों की मदद से अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम को लक्ष्य के करीब ले गए। इसके बाद रमनदीप सिंह ने नाबाद 35 रन बनाकर जीत की औपचारिकता पूरी की।

रहाणे, सरफराज की पारियों के दम पर मुंबई ने राजस्थान को तीन विकेट से हराया

पुणे, 16 दिसंबर (भाषा) अजिंक्य रहाणे के नाबाद 72 रन और सरफराज खान के 22 गेंद में 73 रन की मदद से मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीग ग्रुप बी के मैच में राजस्थान को तीन विकेट से हराया । रहाणे ने 41 गेंद में सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 72 रन बनाये लेकिन सरफराज ने 22 गेंद में 73 रन की पारी में सात छक्के और छह चौके जड़े ।

जीत के लिये 217 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई ने विकेट गंवाने के बावजूद रनगति बनाये रखी और 11 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया । रहाणे और सरफराज ने दूसरे विकेट के लिये 39 गेंद में 111 रन जोड़े । सरफराज को मानव सुतार ने आउट किया जिन्होंने चार ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट चटकाये ।

अंगकृष रघुवंशी (0), साइराज पाटिल (चार), सूर्यांश शेडगे (10) और कप्तान शारदुल ठाकुर (दो) के सस्ते में आउट होने के बाद रहाणे को अथर्व अंकोलेकर से सहयोग मिला । आठवें नंबर पर आये अंकोलेकर ने नौ गेंद में 26 रन बनाये । इससे पहले राजस्थान ने दीपक हुड्डा (31 गेंद में 51 रन) और मुकुल चौधरी (28 गेंद में नााबाद 54 रन) की पारियों के दम पर बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 216 रन बनाये।