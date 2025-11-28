सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025ः यूपी की दूसरी जीत, जम्मू-कश्मीर को 109 रन से दी मात, टी20 कप्तान सूर्यकुमार ने 30 गेंद में बनाए 35 रन

Highlights मध्य प्रदेश की बिहार पर 62 रन की जीत में वेंकटेश अय्यर ने शानदार ऑलराउंड खेल दिखाया। वैभव सूर्यवंशी (नौ रन) तेज शुरुआत के बाद जल्दी आउट हो गए। बिहार 19.2 ओवर में 112 पर ढेर हो गई।

कोलकाताः आर्यन जुयाल के लगातार दूसरे अर्धशतक और प्रशांत वीर के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप बी मैच में जम्मू-कश्मीर को 109 रन से मात दी। यह उत्तर प्रदेश की लगातार दूसरी जीत है जिससे टीम आठ अंक के साथ ग्रुप बी तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। गोवा के खिलाफ मैच विजयी 93 रन की नाबाद पारी खेलने के बाद आत्मविश्वास से भरे विकेटकीपर-बल्लेबाज जुयाल ने एक बार फिर आक्रामक बल्लेबाजी की।

उन्होंने 40 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 51 रन बनाकर उत्तर प्रदेश को छह विकेट पर 193 रन तक पहुंचाया। बाएं हाथ के स्पिन-ऑलराउंडर वीर ने बाद में 20 रन देकर तीन विकेट झटके और महज 10 गेंद में नाबाद 37 रन बनाए जिसमें अंतिम ओवर में तेज गेंदबाज औकिब नबी के खिलाफ 24 रन बनाना शामिल रहा।

इससे पहले कप्तान करण शर्मा (24 रन) और जुयाल ने 73 रन की भागीदारी कर टीम को तेज शुरुआत कराई। उमरान मलिक ने जुयाल को उनके अर्धशतक के तुरंत बाद आउट कर दिया। उत्तर प्रदेश ने 24 रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए। लेकिन वीर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सिद्धार्थ यादव (24 रन) के साथ मिलकर पारी को संभाला और फिर अंतिम ओवर में तूफानी बल्लेबाजी कर मैच की दिशा बदल दी।

जम्मू-कश्मीर की शुरुआत बेहद खराब रही और पूरी टीम सिर्फ महज 84 रन पर सिमट गई। कप्तान शुभम खजूरिया चोट के कारण बल्लेबाज़ी करने नहीं आए। सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल 20 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। लेग स्पिनर विप्रज निगम (25 रन देकर तीन विकेट) और वीर ने मिलकर बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया।

सुनील कुमार ने दो जबकि अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एक विकेट झटका। महाराष्ट्र के लिए पृथ्वी साव ने धमाकेदार वापसी करते हुए ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा जबकि आर्शिन कुलकर्णी ने नाबाद 89 रन बनाए जिसकी बदौलत टीम ने 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद को आठ विकेट से हरा दिया।

साव और कुलकर्णी ने लचर क्षेत्ररक्षण के साथ कैच छूटने का फायदा उठाते हुए 117 रन की साझेदारी की। पिछले इंडियन प्रीमियर लीग सत्र में साव बिके नहीं थे इसलिए वह अगले महीने होने वाली मिनी नीलामी से पहले अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। उन्होंने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 36 गेंद में तीन छक्कों और नौ चौकों की मदद से 66 रन बनाए।

कुलकर्णी को तीन बार जीवनदान मिला और उन्होंने 54 गेंद में नाबाद 89 रन बनाकर मैच खत्म किया। मध्य प्रदेश की बिहार पर 62 रन की जीत में वेंकटेश अय्यर ने शानदार ऑलराउंड खेल दिखाया। युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी (नौ रन) तेज शुरुआत के बाद जल्दी आउट हो गए और बिहार 19.2 ओवर में 112 पर ढेर हो गई जिसके बाद उसे लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी।

कोलकाता नाइट राइडर्स की 2024 आईपीएल विजेता टीम के अहम सदस्य रहे अय्यर को अगले महीने की नीलामी से पहले रिलीज किया गया है। उन्होंने 34 गेंद में नाबाद 55 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली। उन्होंने विकेटकीपर-बल्लेबाज हर्ष गवली (44) के साथ मिलकर मध्य प्रदेश को आठ विकेट पर 174 रन तक पहुंचाया जो पिच के हिसाब से मजबूत स्कोर था।

बिहार के लिए मोहम्मद इजहार ने 39 रन देकर चार विकेट लिए। एक अन्य मैच में गोवा ने चंडीगढ़ को 52 रन से हरा दिया। इसमें गोवा के लिए महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने 17 रन देकर तीन विकेट झटककर चमकदार प्रदर्शन किया और ललित यादव ने 49 गेंद में 82 रन की नाबाद पारी खेली।

गोवा ने यादव के अर्धशतक से छह विकेट पर 173 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। फिर अर्जुन ने चंडीगढ़ के शीर्ष क्रम को झटके देकर स्कोर चार विकेट पर 10 रन कर दिया और पूरी टीम 19 ओवर में 121 रन पर सिमट गई।

धुल की ताबड़तोड़ पारी से दिल्ली ने तमिलनाडु को हराया

यश धुल की 46 गेंद में 71 रन की आक्रामक अर्धशतकीय पारी से दिल्ली ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 के ग्रुप डी के रोमांचक मुकाबले में शुक्रवार को यहां तमिलनाडु को छह विकेट से हराया। तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 198 रन बनाये। हिम्मत सिंह ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर दिल्ली को जीत दिला दी।

दिल्ली ने चार विकेट पर 203 रन बनाये। धुल ने अपनी पारी में चार चौके और इतने ही छक्के जड़ने के अलावा तीन अर्धशतकीय साझेदारी कर मैच पर दिल्ली की पकड़ बनाये रखी। उन्होंने प्रियांश आर्य (15 गेंद में 35 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 52, कप्तान नीतिश राणा (26 गेंद में 34 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करने के बाद आयुष बडोनी (23 गेंद में 41 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। वह तमिलनाडु के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन की गेंद पर पवेलियन लौटे।

बडोनी तेज गेंदबाज सोनू यादव की गेंद पर शाहरुख खान को कैच देकर आउट हुए। दिल्ली को आखिरी ओवर में 12 और अंतिम गेंद पर दो रन की जरूरत थी और हिम्मत ने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर टीम को जीत दिला दी। इससे पहले तमिलनाडु टीम के साथ जुड़े भारतीय बल्लेबाज बी साई सुदर्शन बल्ले से कमाल करने में नाकाम रहे और 10 गेंद में 13 रन बनाकर पूर्व भारतीय गेंदबाज इशांत शर्मा का शिकार बने। तुषार रहेजा (41 गेंद में 72 रन) और अमित सात्विक (40 गेंद में 54 रन) ने 12 ओवर में 115 रन की साझेदारी की जिससे टीम 200 रन के करीब पहुंच सकी।

दिल्ली के लिए तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने तीन विकेट लिये। ग्रुप के एक अन्य मैच में राजस्थान ने सात गेंद शेष रहते त्रिपुरा को पांच विकेट से हराया। कमलेश नागरकोटी के तीन विकेट से त्रिपुरा को सात विकेट पर 169 रन पर रोकने के बाद राजस्थान ने शुभम गढ़वाल की 20 गेंद में 50 रन की पारी के बूते 18.5 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

राजस्थान के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज कुणाल सिंह राठौड़ ने 18 गेंद में नाबाद 33 रन की आक्रामक पारी खेली। उत्तराखंड ने कुणाल चंदेला (94) और आंजनेय सूर्यवंशी की नाबाद 73 रन की पारी से सौराष्ट्र को छह विकेट से हराया। सौराष्ट्र को सात विकेट पर 183 रन पर रोकने के बाद उत्तराखंड ने 18.1 ओवर में चार विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

ग्रुप के एक अन्य मैच में झारखंड ने कर्नाटक के 158 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अनुकूल रॉय की 58 गेंद में नौ चौकों और पांच छक्कों से नाबाद 95 रन की पारी की बदौलत अंतिम ओवर में आठ विकेट पर 158 रन बनाकर दो विकेट से जीत दर्ज की।

रॉय के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगता है कि उनके अलावा झारखंड की ओर से सिर्फ कप्तान इशान किशन (15) और विराट सिंह (12) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। इससे पहले रॉय ने दो विकेट भी चटकाए जिससे कर्नाटक की टीम नौ विकेट पर 157 रन ही बना सकी। कर्नाटक की ओर से मयंक अग्रवाल ने सर्वाधिक 37 रन बनाए जबकि आर स्मरण ने 32 रन की पारी खेली।

म्हात्रे के पहले शतक और दुबे के हरफनमौला खेल से मुंबई ने विदर्भ को सात विकेट से हराया

आयुष म्हात्रे की 53 गेंद में नाबाद 110 रन की पारी और शिवम दुबे (31 रन पर तीन विकेट और नाबाद 39 रन) के हरफनमौला खेल की बदौलत मुंबई ने शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मैच में विदर्भ को सात विकेट से हरा दिया म्हात्रे की पारी से गत चैंपियन मुंबई ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए इकाना स्टेडियम में 193 रनों के लक्ष्य को 13 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

टीम ने 17.5 ओवर में तीन विकेट पर 194 रन बनाए। अठाराह वर्षीय म्हात्रे ने अपनी पहली टी20 शतकीय पारी में आठ छक्के और इतने ही चौके लगाए। मुंबई को शुरुआती ओवरों में अजिंक्य रहाणे (शून्य) और हार्दिक तामोरे (एक) के आउट होने से दो झटके लगे। टीम का स्कोर दो विकेट पर 21 रन हो गया।

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 35 रनों की शानदार पारी खेलकर लय में वापसी जारी रखी और म्हात्रे के साथ तीसरे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी कर मुंबई की पारी को संभाला। वह 12वें ओवर में यश ठाकुर की गेंद पर यश राठौड़ को कैच देकर आउट हुए।

इसके बाद क्रीज पर आये भारतीय हरफनमौला दुबे ने 19 गेंद की नाबाद पारी में तीन छक्के और इतने ही चौके के साथ नाबाद 39 रन की पारी खेली। उन्होंने म्हात्रे के साथ केवल 35 गेंद पर 85 रन की अटूट साझेदारी कर मुंबई को बड़ी जीत दिला दी। इससे पहले अथर्व तायडे (64) और अमन मोखड़े (61) के अर्धशतकों की बदौलत विदर्भ ने नौ विकेट पर 192 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

सलामी बल्लेबाज तायडे और मोखड़े ने पहले 10 ओवरों में 115 रनों की साझेदारी करके विदर्भ के लिए मजबूत मंच तैयार किया लेकिन टीम 200 के आंकड़े को पार करने में नाकाम रही। तायडे ने 36 गेंदों पर नौ चौकों और एक छक्के की मदद से 64 रन बनाए जबकि मोखड़े ने केवल 30 गेंदों पर 61 रनों की पारी में दो छक्के और सात चौके लगाए।

दुबे और साईराज पाटिल (33 रन पर तीन विकेट) आपस में छह विकेट साझा कर विदर्भ की रन गति को नियंत्रित करने में सफल रहे। इससे पहले दिन के सत्र में रेलवे ने केरल को 32 रन से हराया। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सैमसन 25 गेंद में सिर्फ 19 रन का योगदान दे सके। टीम रेलवे के सात विकेट पर 149 रन के जवाब में आठ विकेट पर 117 रन ही बना सकी।

आंध्र ने पृथ्वीराज यारा (चार रन पर तीन विकेट) और सौरभ कुमार (23 रन पर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी से ओडिशा को 66 रन से हराया। केएस भरत (42), अश्विन हेब्बार (39) और कप्तान रिकी भुई (47) के उपयोगी योगदान से आंध्र ने सात विकेट पर 184 रन बनाने के बाद ओडिशा को 17.2 ओवर में 118 रन पर आउट कर दिया।