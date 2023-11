Syed Mushtaq Ali Trophy 2023 Score: बड़ौदा के सामने 224 का लक्ष्य, अनमोलप्रीत और वढेरा की धांसू पारी, चौके और छक्के की बरसात

Highlights बड़ौदा के सामने 224 रन का लक्ष्य है। पंजाब के लिए अनमोलप्रीत सिंह ने शतकीय पारी खेली। 61 गेंद पर 113 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल हैं।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2023 Score: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी राष्ट्रीय टी20 टूर्नामेंट में रनों की बारिश देखने को मिली। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 223 रन बनाए। बड़ौदा के सामने 224 रन का लक्ष्य है। पंजाब के लिए अनमोलप्रीत सिंह ने शतकीय पारी खेली।

A majestic counter-attacking 58-ball 💯 from Anmolpreet Singh 👏👏 #SMAT | @IDFCFIRSTBank | #Final Follow the match ▶️ https://t.co/1Kfqzc7qTr pic.twitter.com/3sdqD7CJvj

Anmolpreet Singh 100 runs in 58 balls (10x4, 4x6) Punjab 188/3 #PUNvBDA #SMAT #Final Scorecard: https://t.co/tSNeChuvde

End Innings: Punjab - 223/4 in 20.0 overs (Sanvir Singh 4 off 1, Nehal Wadhera 61 off 27) #PUNvBDA#SMAT#Final