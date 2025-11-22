शार्दुल की कप्तानी में खेलेंगे टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान और शिवम दुबे, मुंबई की 17 सदस्यीय टीम

Syed Mushtaq Ali T20 Trophy: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, आयुष म्हात्रे, सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, शिवम दुबे, साईराज पाटिल, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, अथर्व अंकोलेकर, तनुष कोटियन, शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे, इरफान उमैर। 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 22, 2025 14:00 IST2025-11-22T13:59:18+5:302025-11-22T14:00:35+5:30

Syed Mushtaq Ali T20 Trophy captain Suryakumar Yadav, Sarfaraz Khan and Shivam Dubey play under captaincy Shardul Thakur Mumbai announced 17-member team | शार्दुल की कप्तानी में खेलेंगे टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान और शिवम दुबे, मुंबई की 17 सदस्यीय टीम

file photo

HighlightsSyed Mushtaq Ali T20 Trophy: टीम में विकेटकीपर के रूप में अंगकृष रघुवंशी और हार्दिक तमोर शामिल हैं।Syed Mushtaq Ali T20 Trophy: तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे और तनुश कोटियन भी टीम में हैं।Syed Mushtaq Ali T20 Trophy: 530 रन बनाने वाले सिद्धेश लाड को भी टीम में शामिल किया गया है।

मुंबईः शार्दुल ठाकुर सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी करेंगे जिसकी 17 सदस्यीय टीम में भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान और शिवम दुबे भी शामिल हैं। मुंबई इस प्रतियोगिता की गत विजेता है। उसने पिछले वर्ष श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में यह खिताब जीता था, जो वर्तमान टीम का हिस्सा नहीं हैं। टीम में अजिंक्य रहाणे भी शामिल हैं।

Syed Mushtaq Ali T20 Trophy: टीम

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, आयुष म्हात्रे, सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, शिवम दुबे, साईराज पाटिल, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, अथर्व अंकोलेकर, तनुष कोटियन, शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे, इरफान उमैर। 

टीम में विकेटकीपर के रूप में अंगकृष रघुवंशी और हार्दिक तमोर शामिल हैं। तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे और तनुश कोटियन भी टीम में हैं। इस सत्र में रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में अब तक पांच मैचों में तीन शतक और एक अर्धशतक की मदद से 530 रन बनाने वाले सिद्धेश लाड को भी टीम में शामिल किया गया है।

सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का एलीट डिवीजन 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का पहला दौर लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि नॉकआउट दौर इंदौर में होगा। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 26 नवंबर को लखनऊ में रेलवे के खिलाफ खेलेगी।

Open in app
टॅग्स :Syed Mushtaq Ali TrophyShardul ThakurAjinkya RahaneSuryakumar YadavYashasvi Jaiswalसैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीशार्दुल ठाकुरअजिंक्य रहाणेयशस्वी जायसवाल