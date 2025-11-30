कमाल संजू सैमसन, 15 गेंद, 5 छक्के और 43 रन की धांसू पारी, 10.3 ओवर में हासिल किए 121 रन, 56 गेंद शेष रहते जीत

Highlights चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व तेज गेंदबाज केएम आसिफ ने 16 रन देकर तीन विकेट लिए। शशांक सिंह को खाता खोले बिना चलता कर छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका दिया। रवि किरण की गेंद पर स्क्वायर के पीछे और मिड-विकेट पर दो छक्के लगाए।

लखनऊः संजू सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए 15 गेंद में 43 रन की आक्रामक पारी खेलकर सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मैच में छत्तीसगढ़ के खिलाफ केरल को आठ विकेट से जीत दिलाई। सैमसन ने अपनी पारी में पांच छक्के जड़े जिससे केरल ने महज 10.4 ओवर में ही जीत के लिए मिले 121 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। छत्तीसगढ़ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में महज 120 रन ही बना सकी। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व तेज गेंदबाज केएम आसिफ ने 16 रन देकर तीन विकेट लिए।

उन्होंने पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह को खाता खोले बिना चलता कर छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका दिया। छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ संजीत देसाई (23 गेंदों में 35 रन) ही कुछ बड़े शॉट लगा पाए लेकिन टीम की पारी लय हासिल करने में नाकाम रही। सैमसन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शीर्ष क्रम में मोर्चा संभाला और केरल ने 56 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली।

सैमसन को एशिया कप से शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी के बाद मध्यक्रम में बल्लेबाजी कराई जा रही थी लेकिन वह इस स्थान पर कभी सहज नहीं दिखे। छत्तीसगढ़ के खिलाफ उन्होंने चिर-परिचित अंदाज में शीर्ष क्रम पर वापसी करते हुए तेज गेंदबाज रवि किरण की गेंद पर स्क्वायर के पीछे और मिड-विकेट पर दो छक्के लगाए।

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर अजय मंडल की गेंद पर डीप मिड-विकेट बाउंड्री के ऊपर तीन छक्के लगाए जिससे पांचवें ओवर तक केरल का स्कोर 72 रन हो चुका था। किरण ने आनंद राव की गेंद पर सैमसन का कैच लपका। केरल ने इसके बाद आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप के एक अन्य मैच में प्रतिभाशाली रियान पराग एक बार फिर से संघर्ष करते हुए दिखे।

रियान ने 19 गेंद में 14 रन बनाये जिससे असम की टीम सात विकेट पर 132 रन ही बना सकी। रेलवे ने तीन विकेट से इस मैच को जीत लिया। साहिल जैन ने 29 गेंद में 38 रन की पारी खेल कर असम को 130 रन के स्कोर के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए रेलवे ने 115 रन पर सात विकेट गंवा दिये थे और टीम को आखिरी 13 गेंद में 18 रन की जरूरत थी। अनुभवी कप्तान कर्ण शर्मा (16 गेंद में 24 रन) ने दबाव में धैर्य का परिचय देने के साथ छक्का लगाकर दो गेंद शेष रहते रेलवे को जीत दिला दी।