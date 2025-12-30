खराब फॉर्म की चर्चाओं के बीच सूर्यकुमार यादव पहुंचे तिरुपति, पत्नी संग किए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साल के आखिरी दिनों में आध्यात्मिक रास्ता अपनाया। हाल के दिनों में अपने प्रदर्शन को लेकर चर्चा में रहे सूर्यकुमार मंगलवार को वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे।

By संदीप दाहिमा | Updated: December 30, 2025 20:09 IST2025-12-30T20:08:19+5:302025-12-30T20:09:36+5:30

Suryakumar YadavTirupati Visit: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साल के आखिरी दिनों में आध्यात्मिक रास्ता अपनाया। हाल के दिनों में अपने प्रदर्शन को लेकर चर्चा में रहे सूर्यकुमार मंगलवार को वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किए। सूर्यकुमार के साथ उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी मौजूद थीं। दोनों ने विधि-विधान से पूजा कर भगवान वेंकटेश्वर से आशीर्वाद लिया और नए साल के लिए मनोकामना की।

