ICC Men’s T20I Cricketer: लगातार दूसरे साल यादव ने मारी बाजी, सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर, इन खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

Highlights पिछले 12 महीनों में सबसे छोटे प्रारूप में कमाल का प्रदर्शन किया। 48.86 की औसत और 155.95 की स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान जबरदस्त शतक के साथ वर्ष का अंत किया।

Suryakumar Yadav ICC Men’s T20I Cricketer: टीम इंडिया के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने कमाल कर दिया और लगातार दूसरे साल इस अवॉर्ड पर कब्जा कर लिया। यादव को 2023 के लिए ICC पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। भारत के बल्लेबाज ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। सूर्यकुमार ने 2023 में 17 पारियों में 48.86 की औसत और 155.95 की स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए। पिछले 12 महीनों में सबसे छोटे प्रारूप में कमाल का प्रदर्शन किया। दिसंबर की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान जबरदस्त शतक के साथ वर्ष का अंत किया।

Presenting the ICC Men's T20I Cricketer of the Year 2023 😎🙌 Congratulations Surya Kumar Yadav 👏👏 #TeamIndia | @surya_14kumar pic.twitter.com/7RuXwQu7Am

आईसीसी ने उन्हें इस प्रारूप में भारत के मध्यक्रम की रीढ़ कहा है। यादव ने 2023 में 50 के करीब औसत और 150 से अधिक की स्ट्राइक रेट से टी20 क्रिकेट में रन बनाये। वह फिलहाल जर्मनी में ग्रोइन की सर्जरी के बाद रिहैबलिटेशन में हैं। वह मार्च में आईपीएल में वापसी कर सकते हैं जिसमें वह मुंबई इंडियंस के लिये खेलेंगे।

आईसीसी ने कहा ,‘भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ इस बल्लेबाज ने कई मैच जिताये हैं। लगातार दूसरी बार उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है।’ यादव ने साल की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ सात रन बनाकर की लेकिन उसके बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। आईसीसी ने कहा ,‘वह लगातार 20.40 में रन बनाते रहे और वेस्टइंडीज के खिलाफ 44 गेंद में 83 रन बनाये।

