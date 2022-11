आईसीसी T20I रैंकिंग: सूर्यकुमार यादव चमके, टी20 फॉरमेट में बने नंबर वन बल्लेबाज, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पछाड़ा

Highlights यादव ने आईसीसी टी20 विश्वकप में पिछले दो मुकाबलों में बनाए हैं दो बैक-टू-बैक अर्धशतक दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिले रोसौव और न्यूजीलैंड के डैशर ग्लेन फिलिप्स शीर्ष 10 में शामिल ताजा रैंकिंग में टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज, दसवें नंबर पर हैं विराट कोहली

ICC T20I Ranking: टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव टी20 फॉर्मेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज यादव आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं।

यादव ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में अपनी प्रभावशाली शुरुआत के दम पर पाकिस्तान के अनुभवी मोहम्मद रिजवान को पछाड़ दिया है, जहां 32 वर्षीय ने नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बैक-टू-बैक अर्धशतक लगाए हैं।

सूर्यकुमार यादव ने पिछले साल मार्च में T2oI में अपना डेब्यू किया था। जिसके बाद से उन्होंने लगातार अपने बल्ले से विरोधी टीम के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए है। आईसीसी टी20 विश्वकप में उनका बल्ला आग उगल रहा है।

पिछले दो मैचों में उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 51 रनों की पारी महज 25 गेंदों में खेली। जबकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 40 गेंदों में 68 रन बनाए थे। अपने हालिया प्रदर्शन के कारण ही भारतीय बल्लेबाज ने यह नवीनतम उपलब्धि हासिल की है।

Suryakumar Yadav becomes no.1 T20I batter in the latest ICC T20I ranking.



