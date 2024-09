सूर्यकुमार और श्रेयस अय्यर दलीप ट्रॉफी में रहे फ्लॉप, टेस्ट टीम में वापसी कैसे होगी! अर्शदीप-ईशान-सैमसन चमके

Highlights सूर्यकुमार और श्रेयस अय्यर चिंता का विषय दलीप ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी के लिए इंतजार करना होगा अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी चमके

Duleep Trophy 2024: दलीप ट्रॉफी 2024 के आखिरी मुकाबले में मयंक अग्रवाल की अगुवाई वाली इंडिया ए ने रुतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली इंडिया सी को हराकर घरेलू रेड-बॉल खिताब जीता। दलीप ट्रॉफी में कई ऐसे खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया जो भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए दावेदार हैं। दलीप ट्रॉफी में जहां अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी चमके वहीं भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर फ्लॉप रहे।

