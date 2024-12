WATCH: गावस्कर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्कॉट बोलैंड पर की कथित अपमानजनक टिप्पणी, देखें वायरल वीडियो

Highlights 75 वर्षीय गावस्कर ने 'बोलैंड' शब्द का अपमानजनक तरीके से उच्चारण किया जो नेटिज़न्स को पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर नाराजगी जताई वीडियो में साफ़ तौर पर सुनाई देने वाली यह टिप्पणी नेटिज़न्स को पसंद नहीं आई

IND vs AUS 4th Test: महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर सोमवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में चल रहे चौथे टेस्ट के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड का नाम लेते समय अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद मुश्किल में फंस गए। गावस्कर, जो चल रहे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (बीजीटी) में कमेंटेटरों में से एक हैं। 75 वर्षीय गावस्कर ने 'बोलैंड' शब्द का अपमानजनक तरीके से उच्चारण करते हुए परोक्ष रूप से अपशब्द का इस्तेमाल किया, जो नेटिज़न्स को पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर नाराजगी जताई।

वीडियो में साफ़ तौर पर सुनाई देने वाली यह टिप्पणी नेटिज़न्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे आपत्तिजनक बताया। कुछ प्रशंसकों ने तो लाइव प्रसारण के दौरान ज़िम्मेदारी न लेने के लिए दिग्गज क्रिकेटर पर हमला भी किया।

