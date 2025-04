Highlights VIDEO: प्यासे कौवे का वीडियो वायरल, पानी में कंकड़ डालकर प्यास बुझाई...

Viral Video: बचपन में आपने प्यासे कौवे की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन असल में नहीं देखा होगा। वायरल वीडियो में एक प्यासा कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए एक एक कंकड़ लेकर उसे बोतल में डाल रहा है। कौवा कंकड़ डालता है और थोड़ा सा पानी पी लेता है, कौवा ऐसा कई बार करता है जब तक पानी ऊपर नहीं आ जाता। 1 मिनट 1 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आपको प्यासे कौवे की कहानी याद आ जाएगी।

Here's the proof of that story we've read in that book 😮 pic.twitter.com/ZHKf4dH7yr