Stuart Broad Most Test Wickets: मैक्ग्रा से आगे निकले ब्रॉड, इंग्लैंड के एंडरसन और स्टुअर्ट झटक चुके हैं 1231 विकेट, जानें टॉप 5 बॉलर

Stuart Broad Most Test Wickets: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड रविवार को ऑस्ट्रेलियाई महान ग्लेन मैक्ग्रा को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए।उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द ओवल में तीसरे और अंतिम टेस्ट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।

ब्रॉड ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर को 22वें ओवर में 36 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर टेस्ट में अपना 564वां विकेट हासिल किया। ब्रॉड टेस्ट में दूसरे सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं। 565 विकेट ले चुके हैं। जेम्स एंडरसन 666 विकेट ले चुके हैं। ब्रॉड टेस्ट इतिहास के पांचवें सबसे सफल गेंदबाज भी बन गए हैं।

