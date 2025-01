Steve Smith Sri Lanka vs Australia, 1st Test: 115वें टेस्ट में 10000 रन?, दुनिया के 15वें खिलाड़ी, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग क्लब में शामिल

Highlights Steve Smith Sri Lanka vs Australia, 1st Test: अपने 115वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। Steve Smith Sri Lanka vs Australia, 1st Test: सिडनी में आउट होने के बाद स्मिथ 9999 रन पर फंस गए थे। Steve Smith Sri Lanka vs Australia, 1st Test: कम मैचों में केवल ब्रायन लारा ही इस मुकाम तक पहुंचे थे।

Steve Smith Sri Lanka vs Australia, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने बुधवार को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट के दौरान खेल के सबसे लंबे प्रारूप में 10,000 रन पूरे किए। टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन के मील के पत्थर तक पहुंचने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। स्मिथ एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग से जुड़ गए हैं। उन्होंने अपने 115वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। इससे कम मैचों में केवल ब्रायन लारा ही इस मुकाम तक पहुंचे थे। स्मिथ अब जो रूट के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 12,972 टेस्ट रन हैं। भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट के दौरान सिडनी में आउट होने के बाद स्मिथ 9999 रन पर फंस गए थे। स्मिथ के नाम फिलहाल 34 टेस्ट शतक और 41 अर्द्धशतक हैं।

हाल ही में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के दौरान अपने गृह शहर सिडनी में इस मुकाम तक पहुंचने का मौका चूक गए थे। स्मिथ ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट में मिड-ऑन की ओर अपना सिग्नेचर फ्लिक खेलकर मुकाम हासिल किया। 35 वर्षीय खिलाड़ी ने 55 से अधिक की औसत से रन बनाए हैं।

कुमार संगकारा के बाद (57.40) के साथ 10,000 के आंकड़े को पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। वह पारी के हिसाब से सबसे तेज 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए। यह बल्लेबाज एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग के साथ इस आंकड़े तक पहुंचने वाला चौथा ऑस्ट्रेलियाई बन गया है।