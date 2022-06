Sri Lanka Women vs India Women: भारतीय टीम ने सीरीज पर किया कब्जा, 2-0 से आगे, श्रीलंका को 125 रन पर रोककर 5 विकेट से हराया 

Highlights भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 34 रन से मात दी थी। स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन किया। 8 चौके की मदद से 34 गेंद में 39 रन की पारी खेली।

Sri Lanka Women vs India Women: भारतीय महिला टीम ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। तीसरा मैच 27 जून को खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 34 रन से मात दी थी।

India are cruising along despite losing two wickets.



Can Sri Lanka put the brakes on the chase? 👀#SLvIND | 📝 Scorecard: https://t.co/pycXg4par4pic.twitter.com/Xq4KGhCzTL — ICC (@ICC) June 25, 2022

स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन किया। 8 चौके की मदद से 34 गेंद में 39 रन की पारी खेली। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर श्रीलंका को 125 रन पर रोक दिया। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ शनिवार को यहां दूसरे महिला टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

कप्तान हरमनप्रीत कौर के गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। अनुभवी उप कप्तान स्मृति मंधाना (34 गेंद में 39 रन) के अलावा शेफाली वर्मा (10 गेंद में 17 रन) और सभिनेनी मेघना (10 गेंद में 17 रन) की मदद से भारत ने 126 रन का लक्ष्य 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। लक्ष्य इतना बड़ा भी नहीं था लेकिन भारतीय टीम इस आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ा गयी जिसके बाद हरमनप्रीत ने 32 गेंद में नाबाद 31 रन बनाकर टीम को जीत दिलायी। श्रीलंका ने अच्छी शुरूआत की लेकिन वह सात विकेट पर 125 रन ही बना सकी।

तीसरा और अंतिम टी20 मैच सोमवार को यहां खेला जायेगा। मंधाना टी20 में 2,000 रन तक पहुंचने वाली दूसरी सबसे तेज भारतीय महिला क्रिकेटर बन गयी, जिससे दिन यादगार बन गया। मंधना ने अपनी 84वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की, वह महान क्रिकेटर मिताली राज (70 पारियों) और मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर (88 पारियों) के बाद यह कारनामा हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गयीं।

87/0 ➡ 125/7



A brilliant comeback by the Indian bowlers against Sri Lanka 👊#SLvIND | 📝 Scorecard: https://t.co/pycXg4par4pic.twitter.com/hVk8iAVb4J — ICC (@ICC) June 25, 2022

सभिनेनी मेघना और शेफाली वर्मा ने 17-17 रन बनाया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जुझारू पारी खेली। यास्तिका भाटिया ने 18 गेंद में 13 रन की पारी खेली। जेमिमा रोडिंग्स ने आज निराश कर दिया और 6 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गई।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने कप्तान चामरी अटापट्टू (41 गेंद में 43 रन) और विषमी गुणरत्ने (50 गेंद में 45 रन) की मदद से आदर्श शुरुआत की। इन दोनों ने श्रीलंका के लिये पहले विकेट के लिये टी20 में 87 रन की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी निभायी जिससे भारतीय गेंदबाज विकेट लेने के लिये बेताब दिखीं।

Sri Lanka have opted to bat in the second #SLvIND T20I 🏏



Can they draw level in the series?



📸: @BCCIWomenpic.twitter.com/zhFjhI5E2b — ICC (@ICC) June 25, 2022

लेकिन अटापट्टू और गुणरत्ने के आउट होने के बाद श्रीलंका ने लगातार विकेट गंवा दिये और टीम इतना कम स्कोर बना पायी। दीप्ति शर्मा (चार ओवर में 34 रन देकर दो विकेट) निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहीं लेकिन राधा यादव और पूजा वस्त्राकर ने भी गेंद से अच्छे प्रदर्शन के बूते भारत को शिकंजा कसने में मदद की।