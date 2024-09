Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: कौन मारेगा बाजी?, श्रीलंका को चाहिए 2 विकेट और न्यूजीलैंड की आखिरी आस रचिन रविंद्र, अंतिम दिन 90 ओवर में 68 रन

Highlights Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: श्रीलंका की तरफ से रमेश मेंडिस और प्रभात जयसूर्या ने तीन-तीन विकेट लिए हैं। Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 305 और दूसरी पारी में 309 रन बनाए। Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 340 रन बनाकर 35 रन की बढ़त हासिल की थी।

Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच यहां खेले जा रहे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला जिसमें रविवार को यहां चौथे दिन के खेल के समाप्त होने के बाद मेजबान टीम जीत से दो विकेट दूर थी। न्यूजीलैंड ने 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन का खेल समाप्त होने के समय आठ विकेट पर 207 रन बनाए हैं और इस तरह से उसे पांचवें और अंतिम दिन जीत हासिल करने के लिए 68 रन बनाने होंगे। पिच से स्पिनरों को मदद मिल रही है और ऐसे में कीवी टीम के लिए लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होगा।

न्यूजीलैंड की तरफ से बाएं हाथ के बल्लेबाज रचिन रविंद्र ही गेंदबाजों का डटकर सामना कर पाए। वह अभी 91 रन बनाकर खेल रहे हैं और अगर सोमवार को शतक पूरा कर लेते हैं तो इस मैदान पर सैकड़ा जड़ने वाले पहले कीवी बल्लेबाज बन जाएंगे।

श्रीलंका की तरफ से रमेश मेंडिस और प्रभात जयसूर्या ने तीन-तीन विकेट लिए हैं। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 305 और दूसरी पारी में 309 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 340 रन बनाकर 35 रन की बढ़त हासिल की थी।