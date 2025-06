Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd Test 2025: पारी से हारा बांग्लादेश?, श्रीलंका 78 रन से जीता और सीरीज पर 1-0 से कब्जा, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights पाथुम निसांका को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। 78 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज 1 . 0 से जीत ली। श्रीलंका को दोबारा बल्लेबाजी के लिये भेजने के लिये 97 रन और बनाने थे।

Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd Test 2025: एक पारी और 78 रनों से शानदार जीत के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ 1-0 से कब्जा किया। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 78 रन से हराया। गॉल में पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने दमदार बल्लेबाजी की और मजबूत प्रदर्शन किया। कोलंबो में फुस्स हो गए। और दोनों पारी में 458 रन नहीं बना सके। टेस्ट के पहले दिन श्रीलंकाई गेंदबाज काफी प्रभावशाली थे और इतने सारे कैच छोड़ने के बावजूद बांग्लादेश को 247 रनों पर आउट करने में सफल रही। जवाब में, पाथुम निसांका ने 158 रनों की शानदार पारी खेलकर श्रीलंका के लिए मंच तैयार किया, जबकि चांडीमल और कुसल मेंडिस ने महत्वपूर्ण योगदान देकर उन्हें 211 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने में मदद की। पाथुम निसांका को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया।

Prabath Jayasuriya weaves his magic as Sri Lanka crush Bangladesh by an innings for their first win in #WTC27 👏



📝 #SLvBAN: