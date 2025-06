Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test 2025: 3 दिन, 863 रन और 14 विकेट, 127 रन पीछे श्रीलंकाई टीम

Highlights हसन महमूद ने क्लीन बोल्ड किया। तैजुल इस्लाम को रिटर्न कैच देकर लौटे।

Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test 2025: पाथुम निसांका के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 187 रन की मदद से श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में चार विकेट पर 368 रन बनाये । बांग्लादेश ने पहली पारी में 495 रन बनाये थे जिससे श्रीलंकाई टीम 127 रन पीछे है । अपने देश में पहला टेस्ट शतक जड़ने वाले निसांका दोहरे शतक से मामूली अंतर से चूक गए जब उन्हें हसन महमूद ने क्लीन बोल्ड किया। लाहिरू उदारा ने 34 गेंद में 29 रन बनाये जो तैजुल इस्लाम को रिटर्न कैच देकर लौटे।

