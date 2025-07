Sri Lanka vs Bangladesh, 1st T20I 2025: पहले 30 गेंद में 78 रन की धुआंधार पारी, 3 मैच की सीरीज में श्रीलंका 1-0 से आगे, बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया

Highlights एकदिवसीय शतक जड़ने के बाद 51 गेंद में 73 रन की पारी खेली। शुरुआती पांच ओवरों में ही 78 रन जोड़कर श्रीलंका की आसान जीत की नींव रखी। सफेद गेंद के क्रिकेट में शानदार वापसी। 22 रन देकर एक विकेट चटकाया।

Sri Lanka vs Bangladesh, 1st T20I 2025: कुसाल मेंडिस ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए बृहस्पतिवार को यहां अर्धशतक जड़ा जिससे श्रीलंका ने पहले टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट से जीत दर्ज की। मेंडिस ने दो दिन पहले इसी मैदान पर एकदिवसीय शतक जड़ने के बाद 51 गेंद में 73 रन की पारी खेली जिससे श्रीलंका ने 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक ओवर शेष रहते तीन विकेट पर 159 रन बनाकर तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली।

