दनुष्का गुणथिलाका को श्रीलंकाई बोर्ड ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, जानें क्या है मामला

सिडनी: श्रीलंका क्रिकेट ने बल्लेबाज दानुष्का गुणथिलाका के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से निलंबित करने का फैसला किया है। गुणथिलाका को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया था। बोर्ड ने मामले की जांच के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का भी आश्वासन दिया है। साथ ही, कहा कि दोषी पाए जाने पर बल्लेबाज को दंडित किया जाएगा।

बोर्ड ने बयान में कहा, "श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति ने राष्ट्रीय खिलाड़ी दनुष्का गुणथिलका को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया और गुणथिलका को ऑस्ट्रेलिया में एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किए जाने और आरोपित किए जाने के बाद किसी भी चयन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।"

बोर्ड ने आगे कहा, "श्रीलंका क्रिकेट इस बात पर जोर देना चाहता है कि वह किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसे किसी भी आचरण के लिए 'शून्य सहिष्णुता' की नीति अपनाता है और घटना की निष्पक्ष जांच करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।" डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, गुणथिलका हवाई अड्डे के लिए घर वापस जाने के लिए रवाना होने वाले थे, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया।

इसके अलावा श्रीलंका क्रिकेट कथित अपराध की तुरंत जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ऑस्ट्रेलिया में उपरोक्त अदालती मामले के निष्कर्ष पर दोषी पाए जाने पर उक्त खिलाड़ी को दंडित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दनुष्का गुणथिलाका को पहले हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मौजूदा टी 20 विश्व कप से बाहर कर दिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ बने रहे।

Furthermore, Sri Lanka Cricket will take the necessary steps to promptly carry out an inquiry into the alleged offense, and, upon conclusion of the aforementioned court case in Australia, steps will be taken to penalize the said player if found guilty: Sri Lanka Cricket pic.twitter.com/iSqTZ2jHM3