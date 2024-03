Highlights टी. हेड ने 18 गेंद में फिफ्टी पूरे किए थे। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब अभिषेक शर्मा के नाम सबसे तेज फिफ्टी है।

SRH vs MI Live Score, IPL 2024: मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हैदराबाद में मैच खेला जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम रिकॉर्ड की बारिश कर रही है। हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने तबाही मचा दी और चौके और छक्के से एमआई गेंदबाज की हवा निकल गई। 16 गेंद में फिफ्टी रन बनाकर कुछ मिनट पहले रिकॉर्ड बनाने वाले ट्रैविस हेड पीछे छूट गए। हेड ने 18 गेंद में फिफ्टी पूरे किए थे। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब शर्मा के नाम सबसे तेज फिफ्टी है।

Abhishek Sharma's scintillating knock comes to an end but he's put @SunRisers on 🔝 with his astonishing strokes 🔥



Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE#TATAIPL | #SRHvMIpic.twitter.com/OoHgAK6yge — IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2024

SRH के लिए सबसे तेज़ आईपीएल अर्द्धशतक (गेंदों द्वारा)-

16 - अभिषेक शर्मा बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

18 - ट्रैविस हेड बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

20 - डेविड वार्नर बनाम सीएसके, हैदराबाद, 2015

20 - डेविड वार्नर बनाम केकेआर, हैदराबाद, 2017

20 - मोइजेस हेनरिक्स बनाम आरसीबी, हैदराबाद, 2015

21 - डेविड वार्नर बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2016

FIFTY off 16 deliveries 💥



Abhishek Sharma breaks the fastest fifty by @SunRisers batter record which was created not long ago!



It's raining boundaries in Hyderabad



Follow the Match ▶️ https://t.co/oi6mgyCP5s#TATAIPL | #SRHvMIpic.twitter.com/JSUlB8ZD93 — IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2024

शर्मा ने 23 गेंद में 63 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के हैं। दूसरे विकेट लिए हेड और अभिषेक शर्मा ने जमकर रन जोड़े। हेड ने धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान 24 गेंद में 62 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। ओपनर मयंक अग्रवाल ने 13 गेंद में 11 रन की पारी खेली।

पहले 10 ओवर के बाद उच्चतम स्कोर (आईपीएल)-

148/2 - एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

131/3 - एमआई बनाम एसआरएच, अबू धाबी, 2021

131/3 - पीबीकेएस बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2014

130/0 - डेक्कन चार्जर्स बनाम एमआई, मुंबई डीवाईपी, 2008

129/0 - आरसीबी बनाम पीबीकेएस, बेंगलुरु, 2016।

Travis Head smashes the fastest fifty for @SunRisers on debut 🔥🔥



Best ever powerplay score in the history of #TATAIPL for #SRH as they reach 81/1 after 6 overs 🤯



Follow the Match ▶️ https://t.co/oi6mgyCP5s#TATAIPL | #SRHvMIpic.twitter.com/c5n7I8gjcY — IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2024

आईपीएल इतिहास में सबसे तेज़ टीम शतक (ओवरों के हिसाब से)-

6 ओवर - सीएसके बनाम पीबीकेएस, मुंबई डब्ल्यूएस, 2014

6 ओवर - केकेआर बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2017

6.5 ओवर - सीएसके बनाम एमआई, मुंबई डब्ल्यूएस, 2015

7 ओवर - SRH बनाम MI, हैदराबाद, 2024।

आईपीएल में एसआरएच के लिए पीपी में उच्चतम स्कोरः

62*(25) - डेविड वार्नर बनाम केकेआर, हैदराबाद, 2019

59*(20) - ट्रैविस हेड बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

59*(23) - डेविड वार्नर बनाम सीएसके, हैदराबाद, 2015

56*(26) - डेविड वार्नर बनाम सीएसके, रांची, 2014।

Woah!



💯 up for @SunRisers in the 7th over!



Who will bring an end to this dangerous partnership 🤔



Follow the Match ▶️ https://t.co/oi6mgyCP5s#TATAIPL | #SRHvMIpic.twitter.com/s0ULI7Nko7 — IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2024

SRH के लिए सबसे तेज़ आईपीएल अर्द्धशतक (गेंदों द्वारा)-

18 - ट्रैविस हेड बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

20 - डेविड वार्नर बनाम सीएसके, हैदराबाद, 2015

20 - डेविड वार्नर बनाम केकेआर, हैदराबाद, 2017

20 - मोइजेस हेनरिक्स बनाम आरसीबी, हैदराबाद, 2015

21 - डेविड वार्नर बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2016।

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗖𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁



A world 🌍 of its own



Hyderabad braces itself for a contest that is nothing short of a cricket jamboree #TATAIPL | #SRHvMI | @SunRisers | @mipaltanpic.twitter.com/648H2yhakt — IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2024

पंड्या ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल मैच में बुधवार को यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने चोटिल ल्यूक वुड की जगह क्वेना मफाका को आईपीएल में पदार्पण का मौका दिया है। सनराइजर्स ने दो बदलाव किए हैं। उसने मार्को यानसन की जगह ट्रैविस हेड और टी नटराजन की जगह जयदेव उनादकट को टीम में शामिल किया है।