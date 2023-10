South Africa vs Sri Lanka, World Cup 2023: डी कॉक धमाका, 83 गेंद में शतक, चौके और छक्के की बरसात, दिल्ली में कई रिकॉर्ड टूटे, कैलिस से आगे निकले

Highlights क्विंटन डी कॉक ने फैसले को गलत साबित किया और 83 गेंद पर शतक बनाया। 12 चौके और 3 छक्के लगाए। डी कॉक आखिर में 84 गेंद खेलकर आउट हुए।

South Africa vs Sri Lanka, World Cup 2023: श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को विश्व कप के अपने पहले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका चार तेज गेंदबाजों और एक स्पिनर को लेकर उतरा है जबकि श्रीलंका की टीम में तीन तेज गेंदबाज और तीन हरफनमौला हैं।

HUNDRED BY QUINTON DE KOCK...!!!



Maiden century in the World Cup - it's his last ODI tournament and he started with a bang. 18th ODI hundred by De Kock, what a knock. pic.twitter.com/gY4ZWtd4QQ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 7, 2023

क्विंटन डी कॉक ने फैसले को गलत साबित किया और 83 गेंद पर शतक बनाया। 12 चौके और 3 छक्के लगाए। ICC आयोजनों में QDK के लिए पहला शतक है। इससे पहले कॉक का उच्चतम स्कोर 78 रन था। जो सिडनी में बनाया था। कॉक आखिर में 84 गेंद खेलकर आउट हुए।

Quinton de Kock kickstarts his last ODI World Cup with a century and is hungry for more.



(he announced his ODI retirement after the World Cup) pic.twitter.com/rhvnAtqNsp — CricTracker (@Cricketracker) October 7, 2023

ICC आयोजनों में QDK का उच्चतम स्कोर:

100* बनाम श्रीलंका, दिल्ली 2023

78* बनाम एसएल, सिडनी 2015

68 बनाम इंग्लैंड, द ओवल 2019

68 बनाम एएफजी, कार्डिफ़ 2019।

दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक वनडे शतक:

27- हाशिम अमला

25- एबी डिविलियर्स

21 - हर्शल गिब्स

18 - क्विंटन डी कॉक*

17 - जैक्स कैलिस।

वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी साझेदारी:

256* - जेपी डुमिनी और डीए मिलर बनाम ZIM, हैमिल्टन, 2015

247 - एचएम अमला और एफ डु प्लेसिस बनाम आईआरई, कैनबरा, 2015

221 - एचएम अमला और एबी डिविलियर्स बनाम एनईटीएच, मोहाली, 2011

204 - डी कॉक और वैन डेर डुसेन बनाम एसएल, दिल्ली 2023

दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी साझेदारी (कोई भी विकेट):

204 - डी कॉक और वैन डेर डुसेन, दिल्ली 2023

187 - एचएम अमला और क्यू डी कॉक, सेंचुरियन 2017

186 - एबी डिविलियर्स और जीसी स्मिथ, जे'बर्ग 2012

175* - एचएम अमला और एफ डु प्लेसिस, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 2019

172* - एचएच गिब्स और जेएच कैलिस, किम्बर्ली 2002।

100 off just 83 balls for Quinton De Kock! What a talent 🇿🇦🔥

It's so unfortunate he's retiring from ODI cricket after the World Cup at the age of 30 only ☹️ #WorldCup2023#CWC23pic.twitter.com/MT83hd55Kc — Farid Khan (@_FaridKhan) October 7, 2023