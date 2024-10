VIDEO: फील्डर बन मैदान में उतरे बैटिंग कोच, 5 साल पहले लिया संन्यास...

Ireland vs South Africa Highlights: क्रिकेट से 5 साल पहले संन्यास ले चुके साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जेमी डुमिनी चर्चा में हैं, हाल ही में उन्होंने सबको चौंका दिया जब वो बतौर फील्डिर मैदान पर उतर पड़े। आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे इंटरनेशनल में अचानक मांसपेशियों में खिंचाव के चलते कई खिलाड़ी मैदान छोड़कर पवेलियन लौट गए।

ऐसे में सब्टिट्यूट फील्डर बनकर जेमी डुमिनी मैदान पर आए और जमकर फील्डिंग की, आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रनों का स्कोर खड़ा किया। साउथ अफ्रीका 46.1 ओवर में 215 रन ही बना सका और मैच हार गया।

