SA vs Ind 2023: इस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज पर किया कब्जा, टी20 मैच में 4 शतक के साथ मैक्सवेल और रोहित क्लब में सूर्या, तीसरे मैच में रिकॉर्ड की बरसात

Highlights रोहित और सूर्यकुमार 4 T20I शतक वाले केवल दो भारतीय हैं। 2 शतकों के साथ केएल राहुल दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे छोटे प्रारूप में 4 शतक लगाए हैं।

South Africa vs India, 3rd T20I 2023: भारत के स्टार सूर्यकुमार यादव ने जोहान्सबर्ग के न्यू वांडरर्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20I के दौरान अपना चौथा टी20I शतक बनाया और रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल की उपलब्धि की बराबरी की। सूर्यकुमार ने 55 गेंदों में सात चौकों और आठ छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। 2023 में उनका दूसरा है।

रोहित और सूर्यकुमार चार T20I शतक वाले केवल दो भारतीय हैं। दो शतकों के साथ केएल राहुल दूसरे नंबर पर हैं। कुल मिलाकर अब तक केवल ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे छोटे प्रारूप में चार शतक लगाए हैं। रोहित और मैक्सवेल का एक शतक सलामी बल्लेबाज के रूप में आया है। सूर्यकुमार एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने सभी शतक मध्य क्रम में खेलते हुए बनाए हैं।

वह अब रोहित शर्मा के बाद कप्तान के रूप में टी20ई शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान हैं, जिनके नाम दो शतक हैं। नॉटिंघम और माउंट माउंगानुई के बाद यह सूर्यकुमार का भारत के बाहर तीसरा टी20 शतक है। उनका दूसरा शतक श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में आया।

T20I में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा हार का अंतर (रनों द्वारा)-

111 बनाम ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2023

107 बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग, 2023

106 बनाम भारत, जोहान्सबर्ग, 2023

97 बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन, 2020

95 बनाम पाकिस्तान, सेंचुरियन, 2023।

Captain @surya_14kumar is adjudged Player of the Series 🙌



His fine form in T20I continues 👌#TeamIndia | #SAvINDpic.twitter.com/82wXsLvamZ — BCCI (@BCCI) December 14, 2023

T20I में भारत के लिए सबसे अधिक जीत का अंतर (रनों द्वारा)-

168 बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2023

143 बनाम आईआरई, डबलिन (मलाहाइड), 2023

106 बनाम एसए, जोहान्सबर्ग, 2023

101 बनाम एएफजी, दुबई, 2022

93 बनाम एसएल, कटक, 2017।

सूर्यकुमार को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज चुना गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव के शतक के बाद कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के पांच विकेट की मदद से भारत ने तीसरे और आखिरी टी20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 106 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई भारतीय टीम ने सात विकेट पर 201 रन बनाये।

T20I में दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम ऑल-आउट स्कोरः

89 बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग, 2020

95 बनाम भारत, जोहान्सबर्ग, 2023

96 बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन, 2020

98 बनाम एसएल, कोलंबो (आरपीएस), 2018

100 बनाम PAK, सेंचुरियन, 2013।

For his captain knock, @surya_14kumar receives the Player of the Match award 👏#TeamIndia won by 106 runs and levelled the series 1-1



Scorecard ▶️ https://t.co/NYt49KwF6j#TeamIndia | #SAvINDpic.twitter.com/iKctocW6tu — BCCI (@BCCI) December 14, 2023

पुरुष T20I में भारत के लिए पांच विकेटः

6/7 - दीपक चाहर बनाम बांग्लादेश, नागपुर, 2019

6/25 - युजवेंद्र चहल बनाम इंग्लैंड, बेंगलुरु, 2017

5/4 - भुवनेश्वर कुमार बनाम अफगानिस्तान, दुबई, 2022

5/17 - कुलदीप यादव बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2023

5/24 - भुवनेश्वर कुमार बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2018

5/24 - कुलदीप यादव बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 2018।

सूर्यकुमार ने 56 गेंद में सात चौकों और आठ छक्कों की मदद से 100 रन बनाये जो उनका चौथा टी20 शतक है। वहीं युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 41 गेंद में 60 रन की पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 112 रन की साझेदारी की। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 13 . 5 ओवर में 95 रन पर आउट हो गई।

पुरुषों की T20I में जन्मदिन पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रिटर्नः

5/17 - कुलदीप यादव (IND) बनाम SA, जोहान्सबर्ग, 2023

4/9 - वानिंदु हसरंगा (एसएल) बनाम भारत, कोलंबो (आरपीएस), 2021

4/21 - इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रीका) बनाम एनईडी, चटगांव, 2014

4/25 - कार्तिक मयप्पन (यूएई) बनाम आईआरई, दुबई (आईसीसीए), 2021।

अपना 29वां जन्मदिन मना रहे कुलदीप ने 2.5 ओवर में 17 रन देकर पांच विकेट लिये जिसमें 14वें ओवर में लिये गए तीन विकेट शामिल हैं। रविंद्र जडेजा को दो जबकि तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह को एक एक विकेट मिला। दक्षिण अफ्रीका के लिये डेविड मिलर ने सर्वाधिक 35 जबकि कप्तान एडेन मार्कराम ने 25 रन बनाये।

The much loved Fielding Medal 🥇 ceremony is 🔙 in a new avatar 👌



Introducing - The 'Impact Fielder of the T20I Series' 🙌 💪#TeamIndia | #SAvIND — BCCI (@BCCI) December 15, 2023

उनके अलावा डोनोवेन फेरेइरा (12) ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। शुभमन गिल और जायसवाल ने पारी का आगाज करते हुए 14 गेंद में ही 29 रन जोड़ लिये लेकिन बायें हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने इस साझेदारी को बड़ा नहीं होने दिया। उन्होंने दो गेंद में दो विकेट लेकर गिल और तिलक वर्मा को पवेलियन भेजा।

India won by 106 runs against South Africa in the third T20I to draw the three-match series 1-1. Captain @surya_14kumar hit a splendid century and @imkuldeep18 gave a stellar birthday performance by taking 5 wickets in just 17 runs. Congratulations team India!🇮🇳@BCCIpic.twitter.com/85GbBLj4qN — Jay Shah (@JayShah) December 15, 2023

पावरप्ले के बाद भारत का स्कोर दो विकेट पर 62 रन था। अगले चार ओवर में 25 रन ही बने और दस ओवर के बाद स्कोर दो विकेट पर 87 रन था। इसके बाद दोनों ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिये। सूर्यकुमार ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को मैदान के चारों ओर शॉट खेले। तेज गेंदबाज एंडिले फेलुकवायो की उन्होंने सबसे ज्यादा धुनाई की।

Sensational SKY 😍



Fourth T20I century for the No.1⃣ ranked batter in the format 🔥



📝 #SAvIND: https://t.co/yFwB61tuYbpic.twitter.com/r2jdyUeicS — ICC (@ICC) December 14, 2023

उन्होंने फेलुकवायो के 13वें ओवर में 22 रन निकाले जिसमें तीन छक्के और एक चौका शामिल था। उन्होंने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल ने भी लिजाड विलियम्स को मिडविकेट पर छक्का लगाया । वह कलाई के स्पिनर तबरेज शम्सी को लांग आफ पर ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में रीजा हेंड्रिक्स को कैच दे बैठे। सूर्यकुमार ने विलियम्स की गेंद पर दो रन लेकर अपना शतक पूरा किया।

इसके तुरंत बाद वह विलियम्स की गेंद पर सीमारेखा पर मैथ्यू ब्रीज्के को कैच देकर लौटे। डरबन में श्रृंखला का पहला मैच बारिश की भेट हो गया था जबकि गक्बेरहा में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा मैच पांच विकेट से जीता था । अब दोनों टीमें एक दिवसीय श्रृंखला खेलेंगी जिसका पहला मैच 17 दिसंबर को वांडरर्स पर ही होगा।

Another feather in the cap of Suryakumar Yadav in the T20I format 👏



Details 👇https://t.co/668A56qpRA — ICC (@ICC) December 14, 2023

Honours shared in the T20I series after India produced a sublime all-round performance in the final match against South Africa 🔥



📝 #SAvIND: https://t.co/ytix3VV4Cbpic.twitter.com/JjbbjmzHrd — ICC (@ICC) December 14, 2023