South Africa vs Australia, 1st ODI 2023: ग्रीन के सिर में चोट, ‘कनकशन सब्सिट्यूट’ के रूप में उतरे लाबुशेन, 8वें नंबर पर उतरे और 80 रन की पारी खेल 3 विकेट से दिलाई जीत, 1-0 की बढ़त

Highlights बावुमा के शानदार शतक पर ये पारी भारी पड़ गई। डेविड वार्नर शून्य पर आउट हो गए और मार्श टी20 सीरीज की अपनी वीरता को दोहरा नहीं सके। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करके दक्षिण अफ्रीका को पहले एकदिवसीय मैच में तीन विकेट से हराया।

South Africa vs Australia, 1st ODI 2023: एकदिवसीय वनडे विश्व कप में जगह नहीं दी गई। मार्नस लाबुशेन ने चयनकर्ता को दिखा दिया। कहीं भी बल्लेबाजी कर टीम के लिए संकटमोचक बन सकते है।ऑस्ट्रेलिया के लिए यह कितना बड़ा बदलाव था और अंत में लाबुशेन ने 58 गेंद शेष रहते और 3 विकेट से जीत दिला दी।

मार्नस लाबुशेन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। लाबुशेन ने कमाल की पारी खेली। 93 गेंद में 80 नाबाद रन बनाए और 8 चौके लगाए। बावुमा के शानदार शतक पर ये पारी भारी पड़ गई। वार्नर शून्य पर आउट हो गए और मार्श टी20 सीरीज की अपनी वीरता को दोहरा नहीं सके, रबाडा ने आउट कर दिया।

Player of the Match as a substitute 🏅



Marnus Labuschagne made his mark in Australia's win over South Africa in the first ODI 🙌https://t.co/27fkDRmaFG