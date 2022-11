South Africa Test series vs Australia: दक्षिण अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज, 17 दिसंबर से शुरू, 16 सदस्यीय टीम का ऐलान, देखें शेयडूल

Highlights युवा तेज गेंदबाज ने घरेलू स्तर पर प्रभावित किया है। 13 मैचों में 28.82 की औसत से 40 विकेट चटकाए हैं। 2019 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था।

South Africa Test series vs Australia: दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। 17 दिसंबर से शुरू हो रहे टेस्ट मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। 22 वर्षीय गेराल्ड कोएत्जी को टीम में शामिल किया गया है। यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय दौरा होगा।

2019 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण करने वाले इस युवा तेज गेंदबाज ने घरेलू स्तर पर प्रभावित किया है और अब तक अपने 13 मैचों में 28.82 की औसत से 40 विकेट चटकाए हैं। अभी दो महीने पहले उन्हें फाफ डु प्लेसिस के नेतृत्व में जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स ने आगामी सीएसए टी20 लीग के लिए चुना था।

