ताश के पत्तों की तरह बिखरी साउथ अफ्रीका टीम, 74 रनों पर ऑलआउट, भारत 101 रनों से जीता पहला टी20 मैच

By संदीप दाहिमा | Updated: December 9, 2025 22:26 IST2025-12-09T22:23:43+5:302025-12-09T22:26:12+5:30

कटक में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बनाए, जिसके जवाब में अफ्रीकी टीम मात्र 74 रन पर ढेर हो गई। यह स्कोर दक्षिण अफ्रीका का T20I इतिहास का सबसे न्यूनतम स्कोर साबित हुआ।

हार्दिक पांड्या की विस्फोटक पारी

इस मुकाबले के हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने केवल 28 गेंदों में 59 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। बल्ले के बाद गेंद से भी उन्होंने एक विकेट अपने नाम किया।

भारतीय गेंदबाजों का कहर

दक्षिण अफ्रीका की पारी को ध्वस्त करने में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया:

  • अर्शदीप सिंह – 2 विकेट

  • जसप्रीत बुमराह – 2 विकेट

  • वरुण चक्रवर्ती – 2 विकेट

  • अक्षर पटेल – 2 विकेट

बुमराह ने छूआ 100 विकेट का आंकड़ा

इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए, जो उनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन है।

