'सॉरी हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके': साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में भारत की हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी

नई दिल्ली: हाल ही में दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के हाथों टीम इंडिया के व्हाइटवॉश का सामना करने के बाद ऋषभ पंत ने माफ़ी मांगी है। कोलकाता में पहले टेस्ट के दौरान रेगुलर कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में मोच आने के बाद पंत ने दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी की थी।

पंत ने X (पहले ट्विटर) पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, “इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊँचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। अफ़सोस है कि हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है।”

पंत ने आगे कहा, "भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है और हम कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे और एक टीम और इंडिविजुअल के तौर पर ज़्यादा मज़बूत और बेहतर वापसी करने के लिए रीसेट करेंगे।"

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का व्हाइटवॉश

खास बात यह है कि कोलकाता में हुए एक करीबी मुकाबले में भारतीय टीम 30 रन से हार गई थी, क्योंकि वे चौथी इनिंग में 124 रन के टोटल का पीछा नहीं कर पाए थे। कप्तान गिल की गैरमौजूदगी में, भारतीय टीम ने बाएं हाथ के साई सुदर्शन को टीम में रखने का फैसला किया। हालांकि, पूरे मैच में युवा खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से पूरी तरह से मात खा गए।

साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में टोटल 489 रन बनाए और भारतीय इनिंग को 201 के स्कोर पर समेट दिया। इसके बाद प्रोटियाज ने अपनी दूसरी इनिंग में 260 रन और बनाए और पारी घोषित करके भारत को चेज करने के लिए 549 रन दिए। दूसरी इनिंग में भारतीय बैट्समैन बेअसर रहे और टीम 140 रन पर आउट हो गई। खास बात यह है कि गुवाहाटी में 408 रन से मिली हार भारत की घर में सबसे बड़ी टेस्ट हार भी थी।

यह एक साल से भी कम समय में दूसरी बार है जब टीम इंडिया को घर में टेस्ट सीरीज़ में वाइटवॉश किया गया है, इससे पहले पिछले साल न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ ऐसा हुआ था जब रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टेस्ट सेटअप का हिस्सा थे। हार के बाद से भारत के कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचना हो रही है, और पूर्व क्रिकेटर ने तुरंत बताया कि जब टीम ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता था, तब भी वह टीम की कमान संभाल रहे थे।