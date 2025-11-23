स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी हुई पोस्टपोन, पिता के बीमार पड़ने पर हुआ ऐसा

नई दिल्ली:क्रिकेटरस्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी और पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन कर दी गई है, मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने कन्फर्म किया है। मंधाना की शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी।

मंधाना के मैनेजर ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। उनके मैनेजर तुहिन मिश्रा ने कहा, "आज सुबह, जब स्मृति के पिता नाश्ता कर रहे थे, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। हमने थोड़ा इंतज़ार किया, सोचा कि वह ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हालत और बिगड़ गई, तो हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हॉस्पिटल ले गए, और वह ऑब्ज़र्वेशन में हैं।"

उन्होंने कहा, "स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं। उन्होंने तय किया है कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, शादी अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी। उनके पिता ऑब्ज़र्वेशन में हैं और डॉक्टर ने कहा है कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, उन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा। स्मृति का इरादा साफ है, वह अपने पिता को ठीक देखना चाहती हैं और फिर शादी करना चाहती हैं।"

मंधाना और मुच्छल ने हाल ही में मेहंदी सेरेमनी होस्ट की, क्योंकि इस इवेंट में सिर्फ़ करीबी लोग ही शामिल हुए, जिसमें मंधाना की क्रिकेट टीम की साथी भी शामिल थीं। भारतीय महिला क्रिकेटरों ने अपने सोशल मीडिया पर सेरेमनी की तस्वीरों से फैंस को अपडेट रखा।

पलाश ने बताया कि शादी एक प्राइवेट सेरेमनी होगी। पलाश ने कहा था, "हाँ, यह दोपहर की शादी है। हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, सिर्फ़ अपने करीबी लोगों को बुलाया है। मेरी तरफ़ से लगभग 70 मेहमान और उनकी तरफ़ से भी 70 मेहमान हैं। यह एक प्राइवेट शादी है जिसमें कोई रिसेप्शन नहीं है। हम बस पॉलिटिकल और क्रिकेट की दुनिया के कुछ लोगों के साथ एक छोटी सी गेट-टुगेदर करेंगे। यह एक करीबी सेलिब्रेशन होने वाला है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपल को अपनी शुभकामनाएँ भेजी थीं। मोदी ने कपल के लिए लिखा, "ज़िंदगी के हर मोड़ पर हाथ में हाथ डालकर चलते हुए, कपल को एक-दूसरे की मौजूदगी में ताकत मिले और उनके दिल, दिमाग और आत्मा में तालमेल हो। उनके सपने आपस में जुड़ें और साथ-साथ बढ़ें, उन्हें खुशी और गहरी समझ से भरे भविष्य की ओर ले जाएं।"

हाल ही में, महिला क्रिकेटरों ने मंधाना और पलाश की शादी का खुलासा करते हुए एक वीडियो शूट किया। पॉपुलर फ़िल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' के बैकग्राउंड गाने 'समझो हो ही गया' के साथ, मंधाना और उनकी टीम की साथियों ने इस गाने पर डांस किया। जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल और अरुंधति रेड्डी ने मंधाना के साथ डांस किया।