Smriti Mandhana Wins: स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता

Smriti Mandhana Wins: भारतीय टीम की उपकप्तान और ओपनर स्मृति मंधाना को आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है। 27 वर्षीय बाएं हाथ का बल्लेबाज पिछले साल जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने वुमेन इन ब्लू के लिए 13 एकदिवसीय मैच खेले और चार शतकों और तीन अर्द्धशतकों की मदद से 747 रन बनाए। इसके अलावा मंधाना ने तीन मैचों में एक विकेट भी लिया। मंधाना ने शीर्ष पुरस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोलवार्ट, श्रीलंकाई कप्तान चमारी अथापथु और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को हराया।

भारत की उप कप्तान मंधाना ने 2024 में 13 पारियों में 747 रन बनाए जो किसी कैलेंडर वर्ष में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बाएं हाथ की यह बल्लेबाज 2024 में सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। उनके बाद लॉरा वोलवार्ट (697 रन), टैमी ब्युमोंट (554 रन) और हेली मैथ्यूज (469 रन) का नंबर आता है।

28 वर्षीय भारतीय स्टार को कई मौकों पर आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने के न्यूजीलैंड की बल्लेबाज सुजी बेट्स के रिकॉर्ड की बराबरी की। मंधाना ने 2018 में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। बेट्स ने 2013 और 2016 में ICC वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार जीता था।

आईसीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय पुरुष क्रिकेटर चुने गए अजमतुल्लाह उमरजई

अफगानिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई को सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का 2024 का साल का सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय पुरुष क्रिकेटर चुना गया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज उमरजई ने 2024 में अफगानिस्तान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चौबीस साल के उमरजाई ने 2023 के अपने शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाया और पिछले साल दुनिया के अग्रणी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में शामिल रहे। उमरजई ने टी20 अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया लेकिन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह सबसे प्रभावशाली साबित हुए।

वह रहमानुल्लाह गुरबाज के बाद अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज और एएम गजनफर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। अफगानिस्तान ने 2024 में अपनी पांच में से चार एकदिवसीय श्रृंखलाएं जीतीं। उमरजई ने पिछले साल 14 मैच में 17 विकेट लेने के अलावा 417 रन बनाए।

उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत अफगानिस्तान ने आयरलैंड, दक्षिण अफ़्रीका, बांग्लादेश और जिंबाबवे के खिलाफ लगातार चार श्रृंखला जीती। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर उमरजई ने पूरे साल बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 52.12 की औसत से रन बनाए और 20.47 की औसत से विकेट लिए।

उमरजई ने अपने साल के पहले ही एकदिवसीय मैच में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 149 रन की पारी खेली थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 50 गेंद पर नाबाद 86 रन की आक्रामक पारी भी खेली जिससे अफगानिस्तान ने दूसरे एकदिवसीय में जीत के साथ श्रृंखला अपने नाम की।