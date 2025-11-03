स्मृति, जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कुछ यूं दिया पोज, होटल के कमरे से तस्वीरें वायरल

Women's World Cup 2025: हरमनप्रीत कौर और उनकी साथियों को विश्व चैंपियन ट्रॉफी जीतने की खुशी किसी से छुपी नहीं है। एक के बाद एक सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की कई तस्वीरें वीडियो मौजूद है जिसमें वह जीत का जश्न मना रही हैं। यह किसी सपने से कम नहीं है जब भारतीय महिलाओं ने पहली बार विश्व कप में जीत हासिल की है।

भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप के रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला खिताब जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए, भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए - जो विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है - और दक्षिण अफ्रीका को 45.3 ओवर में 246 रन पर आउट कर दिया। इसके साथ ही, भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के साथ ट्रॉफी जीतने वाली एकमात्र टीमों में शामिल हो गया।

जबकि सोशल मीडिया पर भारतीय महिला टीम के लिए हार्दिक संदेशों की बाढ़ सी आ गई थी, जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर विश्व कप ट्रॉफी के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं।

उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ ट्रॉफी पकड़े हुए एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "सुप्रभात दुनिया।"

एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने राधा यादव और अरुंधति रेड्डी के साथ एक तस्वीर साझा की, जो उनके साथ ट्रॉफी दिखा रही थीं। रोड्रिग्स ने लिखा, "क्या हम अभी भी सपने देख रहे हैं?"

विश्व कप में भारत का इंतज़ार आखिरकार नवी मुंबई में खत्म हुआ जब हरमनप्रीत कौर की उत्साही टीम ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप जीत लिया। यह जीत वर्षों के दुखों और लगभग हार के बाद आई सफलता थी, जिसने भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक नए सवेरे का संकेत दिया।

प्रतीका रावल की चोट के बाद वापसी कर रही शेफाली वर्मा ने 87 रनों की शानदार पारी और दो महत्वपूर्ण विकेट लेकर सबसे शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल को अपनी वापसी का मौका बना दिया। हमेशा विश्वसनीय रहीं दीप्ति शर्मा ने संयमित अर्धशतक और पाँच विकेट लेकर उनका बखूबी साथ दिया और प्लेयर ऑफ़ द फ़ाइनल का सम्मान हासिल किया। जैसे ही हरमनप्रीत ने आखिरी गेंद पकड़ी और खुशी से घुटनों के बल बैठ गईं, दशकों की भावनाएँ उमड़ पड़ीं। यह जीत मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी अग्रदूतों और इस मशाल को थामने के लिए तैयार नई पीढ़ी के लिए थी। 2 नवंबर, 2025 - भारतीय महिला क्रिकेट का स्वर्णिम अध्याय।