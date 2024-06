Smriti Mandhana IND-W vs SA-W: कमाल की भारतीय उप कप्तान, 3 मैच, 343 रन, 41 चौके और 3 छक्के, कई रिकॉर्ड तोड़े

Highlights Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Live Score, 3rd ODI updates: भारत ने 40.4 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Live Score, 3rd ODI updates: स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Live Score, 3rd ODI updates: दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया।

Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Live Score, 3rd ODI updates: भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कमाल कर दिया और रिकॉर्ड की बारिश कर दी। भारत ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। दक्षिण अफ्रीका सूपड़ा साफ कर दिया। मंधाना ने 3 मैच में 343 रन बनाए। इस दौरान भारतीय टीम की ओपनर ने बेंगलुरु में 41 चौके और 3 छक्के मारे। मंधाना ने रैंकिंग पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि मंधाना ने पहली बार भारतीय सरजर्मी पर शतक बनाया था।

भारतीय महिला टीम ने तीसरे एकदिवसीय मैच में रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को छह विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की। दक्षिण अफ्रीका को आठ विकेट पर 215 रन पर रोकने के बाद भारत ने 40.4 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना लगातार तीसरा शतक लगाने से चूक गयी। उन्होंने 83 गेंद में 90 रन की पारी खेली।

Narrowly misses out on her 3rd successive ODI hundred...



...but that was one fantastic knock from #TeamIndia vice-captain @mandhana_smriti! 🙌 🙌



The reactions from the dugout & the crowd say it all 👏 👏



Follow The Match ▶️ https://t.co/Y7KFKaW91Y#INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/JaTSsPEOFT — BCCI Women (@BCCIWomen) June 23, 2024

मंधाना कई मौके गंवाने के बाद घरेलू मैदान पर अपना पहला वनडे शतक बनाकर राहत महसूस कर रही थीं। मैं पिछले चार पांच वर्षों से खुद पर काफी नाराज थी। मैं घरेलू मैदान पर जब भी वनडे में खेली, बस 70-80 रन ही बना पाती थी। उन्होंने कहा, ‘‘आज यह आसान विकेट नहीं था। इसलिए घरेलू मैदान पर शतक जड़कर खुश हूं। उम्मीद करती हूं कि ऐसा होता रहे।