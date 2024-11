SL vs NZ, 3rd ODI: तीसरा वनडे बारिश के कारण रद्द, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से जीती सीरीज

Highlights इस रोमांचक मुकाबले में केवल 21 ओवर का खेल हो सका जिसमें न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 112 रन बनाए श्रीलंका ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-0 के अंतर से समाप्त की

SL vs NZ, 3rd ODI: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। रविवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में केवल 21 ओवर का खेल हो सका, जिसमें न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 112 रन बनाए।

न्यूजीलैंड, जिसने पहले दो मैच हारकर सीरीज गंवा दी थी, ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती ओवर में दिलशान मधुशंका की गेंदों पर चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तेज शुरुआत करने के बाद, पारी के चौथे ओवर में टिम रॉबिन्सन आउट हो गए।

रॉबिन्सन ने ड्राइव की और गेंद को मिड ऑफ फील्डर के पास पहुंचा दिया, जिससे मोहम्मद शिराज को अपना पहला वनडे विकेट मिला। हालांकि, शुरुआती हार के बावजूद, विल यंग ने गेंदबाजों की लेंथ में गलतियों का फायदा उठाते हुए शिराज और चामिंडू विक्रमसिंघे को लगातार दो ओवरों में दो-दो चौके लगाए।

Rain plays spoilsport in the last ODI as Sri Lanka take the series 2-0 🙌#SLvNZ



📝: https://t.co/uI0MbcOaFHpic.twitter.com/HE9FNskqM7